Harga Minyak Naik karena Pemotongan Produksi OPEC+ hingga Akhir 2023

Chicago, Beritasatau.com - Harga minyak mentah AS naik US$ 2 per barel pada perdagangan Kamis (31/8/2023) di tengah ekspektasi pengurangan produksi Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) akan berlanjut hingga akhir tahun 2023.

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate acuan AS kontrak Oktober yang berakhir Kamis, ditutup pada US$ 83,63 per barel, naik US$ 2, atau 2,45%. Sementara harga minyak mentah berjangka Brent kontrak Oktober naik US$ 1,1,16% jadi US$ 86,86 per barel. Sementara kontrak November yang lebih aktif menguat US$ 1,59 (1,02%) pada US$ 86,83.

“Pasar minyak mentah bereaksi terhadap perpanjangan pengurangan produksi OPEC, pemotongan ini bisa dilakukan hingga akhir tahun 2023,” kata Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow.

Sementara Badan Informasi Energi AS mengatakan produksi lapangan minyak mentah AS naik 1,6% pada Juni menjadi 12,844 juta barel per hari, tertinggi sejak Februari 2020, sebelum pandemi Covid-19 menghancurkan permintaan bahan bakar.

Hal lain yang menambah ekspektasi ketatnya pasokan, data Pemerintah AS Rabu menunjukkan persediaan minyak mentah negara turun lebih besar dari perkiraan sebesar 10,6 juta barel karena tingginya ekspor dan pengoperasian kilang.

Para analis memperkirakan Arab Saudi akan memperpanjang pengurangan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari hingga bulan Oktober, menambah pengurangan OPEC+.

Sementara Departemen Perdagangan AS melaporkan belanja konsumen AS meningkat 0,8% bulan lalu. Namun, perlambatan inflasi memperkuat ekspektasi Federal Reserve (the Fed) akan mempertahankan suku bunga tidak berubah bulan depan.

"The Fed dapat mengakhiri siklus kenaikan suku bunga jika pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terus melambat pada kecepatan saat ini," kata mantan Presiden Fed Boston, Eric Rosengren.

Namun, data pabrik Tiongkok yang lemah membatasi kenaikan harga minyak. Aktivitas manufaktur Tiongkok susut pada bulan Agustus, menurut survei resmi pabrik Kamis. Hal ini memicu kekhawatiran melemahnya ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

Adapun Biro Statistik Nasional Tiongkok mencatat indeks manajer pembelian (purchasing manager index/PMI) resmi Tiongkok naik menjadi 49,7 dari 49,3 pada bulan Juli. Namun angka itu tetap di bawah level 50 poin. Adapun angka di atas 50 poin mewakili ekspansi dari bulan sebelumnya.

Pemerintah AS pada Rabu (30/8/2023) merevisi turun pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal kedua menjadi 2,1%, dari 2,4% bulan lalu.

