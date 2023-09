Naik di Awal September, Dow Jones Catat Minggu Terbaik sejak Juli

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi pada Jumat (1/9/2023) karena para trader mempertimbangkan laporan pekerjaan AS terbaru. Sementara Dow Jones mengawali September dengan positif.

Dow Jones naik 115,80 poin (0,33%) menjadi 34.837, S&P 500 bertambah sekitar 0,18% menjadi 4,515.77, dan Nasdaq Composite turun tipis 0,02% mencapai 14.031,81.

Dow Jones sempat mencapai level tertinggi naik 250 poin, sementara S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik sekitar 0,8% sebelum melemah.

Dow Jones dan Nasdaq masing-masing bertambah 1,4% dan sekitar 3,3% sepanjang minggu ini, mencatat kinerja terbaik sejak Juli. Sedangkan, S&P 500 naik 2,5% mencatat minggu terbaik sejak Juni.

Laporan nonfarm payrolls AS terbaru menunjukkan tingkat pengangguran meningkat menjadi 3,8% pada Agustus, level tertinggi dalam lebih setahun. Meligat data ini, para ekonom memperkirakan suku bunga The Fed akan tetap di 3,5%.

Tanda lain yang mengarah pada perlambatan ekonomi, yakni rata-rata pendapatan per jam meningkat 4,3% (tahun ke tahun), lebih rendah dari 4,4% yang diperkirakan ekonom disurvei Dow Jones.

Sementara penggajian bulan Agustus tumbuh lebih cepat dari perkiraan, dengan penambahan 187.000 orang. Namun, jumlah pekerjaan yang pertama kali dilaporkan untuk bulan Juni dan Juli direvisi turun sebanyak 110.000.

Investor juga mencermati laporan pendapatan emiten produsen perangkat lunak MongoDB dan teknologi Dell yang naik masing-masing 3% dan 21%, didukung laporan pendapatan lebih kuat dari perkiraan.

Adapun saham peritel pakaian atletik Lululemon Athletica naik 6% setelah melampaui estimasi Wall Street.

