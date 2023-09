Harga Emas Terpangkas karena Data Ketenagakerjaan AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas pada Jumat (1/9/2023) melemah setelah sempat menguat di awal sesi. Namun, secara mingguan mencatat penguatan setelah tingkat pengangguran AS naik sehingga meningkatkan spekulasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (the Fed) akan terhenti.

Harga emas di pasar spot turun 0,05% menjadi US$ 1,938.79 per ons. Emas mencatat kenaikan mingguan 1,2% setelah menyentuh level tertinggi 1 bulan pada Rabu (30/8/2023). Sementara harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember naik 0,02% menjadi US$ 1,966.20.

Manufaktur AS mengalami kontraksi selama 10 bulan berturut-turut pada Agustus, tetapi laju penurunannya melambat, menurut data Institute for Supply Management (ISM).

“Laporan ISM mengurangi kenaikan harga emas, kemungkinan antara US$ 1.920-US$ 1960 dalam jangka pendek. Pasar emas menunggu petunjuk pertemuan The Fed di bulan September,” kata analis logam yang berbasis di New York, Tai Wong.

Sementara imbal hasil obligasi Pemerintah AS dan dolar bertambah setelah data manufaktur dirilis, sehingga semakin menekan emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara harga perak turun 1% menjadi US$ 24,19 per ons. Semeentara platinum turun 0,66% menjadi US$ 961,19, dan membukukan kenaikan mingguan kedua berturut-turut.

Adapun harga paladium naik 0,95% menjadi US$ 1,226.23.

