Harga CPO Naik, Saham Sawit Sumbermas Diramal Membaik

Jakarta, Beritasatu.com- Harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah diprediksi menguat akibat penurunan pasokan di tengah cuaca ekstrem El Nino. Perbaikan harga di kuartal ketiga 2023 diharapkan mampu membantu kinerja emiten sawit, termasuk PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS).

Head Of Research PT Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menyebutkan, target terdekat saham SSMS saat ini berada di resistance Rp 1.280-Rp 1.300. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga referensi CPO mulai naik 4,48% pada Agustus 2023 ke level US$ 826,48 per metrik ton (MT).

Menurut Valdy, salah satu katalis utama SSMS karena kecenderungan peningkatan harga CPO dalam 1 bulan terakhir, dipicu ekspektasi penurunan produksi di tengah El Nino.

“Di sisi lain, ekonomi Indonesia sebagai salah satu konsumen tersebut CPO dan produk olahan CPO masih baik, sehingga menjaga tingginya demand dari Indonesia," kata dia dikutip Investor Daily, Jumat (1/9/2023).

Sementara di tengah penurunan harga CPO sepanjang semester I 2023 yang dipengaruhi faktor cuaca, Sawit Sumbermas melanjutkan tren kinerja positif. Hal ini bisa dilihat dari penjualan perseroan yang tercatat senilai Rp 2,86 triliun.

Secara terperinci, penjualan Sawit Sumbermas Sarana di paruh pertama 2023 didapat dari pihak berelasi, antara lain penjualan minyak kelapa sawit senilai Rp 2,58 triliun, penjualan tandan buah segar Rp 30,53 miliar dan penjualan inti sawit Rp 111,57 miliar. Sedangkan minyak inti sawit untuk pihak ketiga tercatat senilai Rp 133,06 miliar.

Sawit Sumbermas Sarana juga mengantongi arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yang tumbuh signifikan. SSMS membukukan penerimaan kas dari pelanggan Rp 3,31 triliun, naik 14,02% dari semester I 2022.

Emiten di bidang perkebunan dan pengolahan bahan baku ini juga mengontrol pembayaran kas kepada pemasok, sehingga turun menjadi Rp1,44 triliun.

Dengan torehan itu, maka kas yang dihasilkan Sawit Sumbermas sepanjang Januari-Juni 2023 adalah Rp 1,4 triliun, naik 45,76% (yoy). Tahun ini, perusahaan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 500-Rp 600 miliar untuk infrastruktur, perkebunan, dan ekspansi lahan.

Dari modal tersebut, perusahaan membidik pertumbuhan produksi CPO sekitar 20% sampai tutuh tahun 2023. Guna mencapai target tersebut, SSMS berkomitmen lebih memaksimalkan melakukan pemupukan dan meningkatkan riset untuk potensial pembuahan. Dengan begitu SSMS mengharapkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sekitar 15%-20% dengan kontribusi pada semester kedua lebih dominan.

