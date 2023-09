Negara ASEAN Dorong Aksi Kolektif Mitigasi Perubahan Iklim

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC) Arsjad Rasjid mengatakan, negara-negara anggota ASEAN secara kolektif mendorong Agenda Aksi Perubahan Iklim untuk manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"ASEAN mendorong penguatan sinergisitas pemerintah dan swasta dalam upaya menjalankan transisi energi," ucap Arsjad Rasjid dalam ASEAN Climate Forum yang berlangsung di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Menurut Arsjad, langkah tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri namun harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

BACA JUGA Ini Langkah Muhammadiyah Hadapi Perubahan Iklim

Advertisement

"Negara-negara ASEAN tentunya memiliki potensi luar biasa untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan mencapai net zero emission,” imbuhnya.

Transisi menuju net zero emission di semua sektor, dapat mendukung negara-negara ASEAN menjadi berketahanan iklim dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Negara-negara ASEAN memiliki keanekaragaman hayati, hutan, dan sumber energi terbarukan, sehingga diperlukan investasi di bidang-bidang tersebut untuk menghasilkan sejumlah besar hasil mitigasi yang ditransfer secara internasional.

Arsjad menuturkan, untuk menjalankan hal tersebut dibutuhkan kolaborasi inklusif dengan melihat lebih dalam upaya mengatasi tantangan perubahan iklim baik bagi komunitas maupun masyarakat.

BACA JUGA Menteri LHK: Indonesia Komitmen Mitigasi Perubahan Iklim

"Kami mengumpulkan para pelaku usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan sektor nirlaba untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN,” tuturnya.

ASEAN BAC akan menjalankan dua program warisan yaitu ASEAN net zero hub and ASEAN carbon center of excellence. Program ASEAN Net Zero Hub akan menjadi platform untuk pemangku kepentingan untuk berbagi ilmu, teknologi, dan upaya pembiayaan. Dalam hal ini dibutuhkan pembiayaan tidak hanya untuk perusahaan besar tetapi bagi perusahaan kecil dalam melakukan transisi pengurangan emisi.

"Ini tantangannya besar bagaimana kita bisa membuat suatu peta jalan atau roadmap untuk net zero setiap sektor perusahaan besar, menengah, dan kecil,” tutur pria yang menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini.



ASEAN carbon centre of excellence bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik mengenai solusi berbasis alam dan perdagangan karbon di pasar masing-masing.

BACA JUGA Airlangga Sebut EUDR Ganggu Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

Program tersebut, bermaksud membangun jaringan kuat para pelaku pasar yang berupaya memajukan tujuan iklim ASEAN dan ekonomi hijau melalui solusi berbasis alam.

Arsjad mengatakan dalam implementasi ASEAN Carbon Centre of Excellence Indonesia sebagai pemilik aset juga ikut serta dalam percakapan mengenai value dan management terkait karbon.



"Selama ini kita very silent di ASEAN. Ini sudah waktunya kita yang memiliki aset juga ikut berpartisipasi dalam mendiskusikan. Kenapa penting? Karena aset yang dimiliki oleh kawasan ini merupakan salah satu yang terbesar sebagai paru-paru dunia. Indonesia, Malaysia, Brunei, semua negara ASEAN. Ini memiliki kekayaan alam,” kata Arsjad.

Bagikan