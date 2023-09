Bahlil: Investasi Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus US$ 42 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, total investasi baterai kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai US$ 42 miliar atau sekitar Rp 630 triliun selama kurun waktu 2020-2023.

Dari jumlah tersebut, kata Bahlil, sebesar US$ 9,8 miliar berasal dari LG Energy Solution. Sedangkan US$ 5,2 miliar berasal dari produsen baterai asal Tiongkok CATL.

"Peningkatan pesat investasi ke sektor baterai kendaraan listrik ini merupakan penegasan bahwa sudah bukan lagi saatnya investor datang untuk mengeruk kekayaan alam, dan menguasai nilai tambahnya. Sementara, rakyat kita hanya menjadi penonton,” jelas Bahlil saat menghadiri ASEAN Investment Forum di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Bahlil mengungkapkan, nilai investasi di sektor terkait kendaraan listrik yang masuk ke kawasan ASEAN mengalami kenaikan sebesar 570% pada tahun 2022.

Bahlil memaparkan, investasi di sektor kendaraan listrik ASEAN mencapai US$ 2,1 miliar pada tahun 2019. Angka ini kemudian naik menjadi US$ 5,5 miliar di 2020, tetapi investasi sektor kendaraan listrik di ASEAN turun ke US$ 2,7 miliar pada 2021, sebelum akhirnya meroket 570% pada tahun berikutnya.

"Sepanjang tahun 2022, investor mengucurkan US$ 18,1 miliar di sektor kendaraan listrik. Dengan nilai investasi yang meningkat tajam, ASEAN mampu menunjukkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dapat berjalan beriringan dengan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam,” ucap Bahlil.

Terpisah, Menteri Investasi Malaysia Tengku Zafrul Aziz juga memberikan komentarnya terkait perkembangan pesat investasi kendaraan listrik di kawasan ASEAN.

Menurut Tengku Zafrul, ada sejumlah faktor yang mendorong pertumbuhan ini, di antaranya stabilitas ASEAN serta tenaga kerja yang dimiliki kawasan.

"Alasan lainnya termasuk ekosistem dan infrastruktur. Sebagai contoh, Malaysia memiliki industri semikonduktor di sektor elektronik yang sudah sangat matang. Sebagaimana diketahui, industri ini penting untuk rantai pasok kendaraan listrik," paparnya.

Selain itu, tambah Tengku Zafrul, sektor test-and-assembly Malaysia juga berkisar hampir 13% dari pangsa pasar atau market share global.

"Stabilitas, kerja sama, serta pertumbuhan ekonomi ASEAN juga menjadi alasan mengapa investor memilih kawasan ini, khususnya untuk berinvestasi di sektor kendaraan listrik. Belum lagi populasi ASEAN yang relatif muda,” pungkasnya.

