Terungkap, Pertimbangan Utama Investor Malaysia Tanam Modal di RI

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Investasi Malaysia Tengku Zahrul Aziz mengungkapkan, pemilu tahun 2024 tidak terlalu menjadi pertimbangan bagi investor Malaysia sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kalangan investor dari Malaysia lebih mementingkan hasil easibility study atau studi kelayakan dari sebuah proyek investasi," ungkap Tengku Zahrul Aziz di sela-sela ASEAN Investment Forum, di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Sebagaimana diketahui, feasibility study membantu investor mengukur apakah sebuah proyek akan berhasil. Ini juga termasuk apakah proyek tersebut akan menguntungkan. Studi ini juga memaparkan biaya dan risiko yang diperkirakan akan muncul jika investor tersebut memutuskan untuk menjalankan proyek tersebut.



"Kalau bicara soal investasi, sebagian besar investor Malaysia akan memperhatikan jangka panjangnya. Seperti seberapa besar potensi Indonesia, termasuk kebijakan dan konsistensinya,” ucap Tengku Zafrul.



“Saya rasa pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024 tidak akan terlalu menjadi concern atau pertimbangan utama bagi investor. Adapun yang lebih penting adalah commercial viability atau kelayakan komersial dan studi kelayakan. Termasuk juga keuntungan yang akan diraih. Jadi, pemilu tak terlalu menjadi concern, sepemahaman saya saat berbicara dengan para investor,” imbuhnya.

Data BKPM menunjukkan, investasi Malaysia di RI mencapai US$ 1,5 miliar selama kurun waktu Januari-Juni 2023. Investasi ini tersebar di 1.958 proyek. Malaysia menjadi investor asing terbesar keenam bagi Indonesia pada periode tersebut setelah Amerika Serikat (AS) yang berinvestasi senilai US$ 1,6 miliar.



Pada awal tahun ini, 10 investor Malaysia menandatangani 11 letters of intent (LOI) yang menyatakan ketertarikannya berinvestasi di IKN Nusantara. LOI ini diserahkan saat kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia pada Januari 2023. LOI ini meliputi sejumlah proyek di antaranya berkaitan dengan kesehatan dan pengelolaan sampah.

Tengku Zafrul mengatakan, jumlah komitmen investasi yang mengalir dari Malaysia ke IKN Nusantara juga sudah bertambah sejak penyerahan LOI tersebut. Investasi-investasi baru ini juga ada yang berasal dari Sarawak, negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Timur.

"Kami secara perlahan akan melihat peluang-peluang lainnya. Feasibility study masih berlangsung. Saya rasa perusahaan yang relevan juga sangat menantikan feasibility study ini agar mereka bisa melanjutkan investasinya di IKN Nusantara," ucap Tengku Zafrul.













