Sebulan Setelah Diluncurkan, Bagaimana Nasib Worldcoin Sekarang?

Jakarta, Beritasatu.com - Semakin banyak pemerintahan di seluruh dunia yang mengawasi Worldcoin, proyek kripto yang didirikan oleh CEO OpenAI, Sam Altman, yang diluncurkan pada bulan Juli.

Hampir 2,3 juta orang di seluruh dunia telah mendaftar untuk memindai mata mereka dengan perangkat "orb" dari Worldcoin sebagai pertukaran untuk identitas digital dan mata uang kripto gratis.

Sejak diluncurkan nilai token Worldcoin terus anjlok, dari US$ 1,91 pada 24 Juli 2023, lalu menembus US$ 2,7 per token, dan kemudian terus melorot hingga lebih dari 50% ke US$ 1,15 pada Minggu pagi (3/9/2023).

BACA JUGA Mengenal Worldcoin, Kripto Baru yang Menggunakan Mata Anda

Advertisement

Altman mengatakan bahwa idenitas digital mereka akan memungkinkan pengguna untuk membuktikan secara daring bahwa mereka adalah manusia, terutama dalam dunia masa depan yang dikuasai oleh kecerdasan buatan.

Worldcoin mendapat kritik dari para pembela privasi terkait pengumpulan data. OpenAI mengatakan data biometrik dihapus atau disimpan dalam bentuk terenkripsi, dan bahwa mereka berkomitmen untuk bekerja dengan regulator.

Berikut adalah perkembangan terbaru mengenai tindakan yang diambil oleh pemerintah:

Argentina

Di Argentina, Worldcoin mengatakan minat terhadap proyek ini tinggi. Badan pengatur data Agencia de Acceso a Informacion Publica (AAIP) mengatakan bulan lalu bahwa mereka sedang menyelidiki Worldcoin terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi.

Dalam surat yang tanggal 7 Agustus, AAIP meminta Worldcoin untuk memberikan informasi tentang proyek ini, termasuk mitigasi risiko dan dasar hukum untuk pemrosesan data pribadi.

Bagikan