Mendag Tekankan Pentingnya Kolaborasi dalam ASEAN Business & Investment Summit

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menghadiri pembukaan side event KTT ASEAN Business & Investment Summit. Mendag menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk memperkuat bisnis.

Kegiatan ini mengusung tema "Amplifying The Private Sector Voice in Driving Policy Reforms and Position ASEAN at The Epicenter of Global Economic Interconnectedness," yang berlangsung pada Minggu (3/9/2023).

"Kolaborasi adalah kunci untuk memperkuat kerja sama dan sektor swasta agar ASEAN bisa menjadi pusat ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kita harus menjaga performa ini dengan tindakan nyata, termasuk meningkatkan perdagangan di ASEAN," kata mendag.

Selain itu, mendag mengungkapkan bahwa negara-negara anggota ASEAN perlu menjajaki strategi baru dengan melakukan negosiasi perjanjian kerangka ekonomi digital.

"Kita harus mulai mengevaluasi dan meningkatkan perjanjian perdagangan di ASEAN plus FTA (free trade agreement), serta menjajaki hal-hal baru yang lebih strategis. Kita juga perlu memulai negosiasi perjanjian kerangka ekonomi digital," kata mendag.

Zulkifli Hasan memastikan bahwa forum ini akan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. "Mari kita bersama-sama memberikan terobosan bagi kemajuan perdagangan dan investasi di masa depan," tutupnya.

