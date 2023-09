Pasar Kripto Mengalami Peningkatan Tipis, Bitcoin Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto global mengalami kenaikan tipis dalam 24 jam terakhir. Menurut data dari Coinmarketcap, kapitalisasi pasar kripto global berhasil menguat sebesar 0,13% mencapai angka US$ 1,04 triliun. Meski demikian, trennya beragam di antara koin-koin utama.

Bitcoin (BTC), mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, mencatatkan kenaikan sebesar 0,37% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di level US$ 25.961,96 per koin atau setara dengan Rp 400,12 juta (berdasarkan kurs Rp 15.285).

Namun, Ethereum (ETH) dan Binance (BNB) mengalami pelemahan. Ethereum turun 0,06% dalam 24 jam terakhir, dengan harga sekitar US$ 1.635,93 per koin. Sementara Binance mengalami penurunan sebesar 0,06% dan saat ini diperdagangkan di level US$ 214,29 per koin.

Dalam berita terkait, pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, telah menjual 500 token MKR di CoW Protocol. Tindakan ini tampaknya merupakan tanggapan terhadap postingan blog oleh salah satu pendiri dan CEO MakerDAO, Rune Christensen. Dalam postingan tersebut, Christensen menguraikan rencananya untuk melakukan implementasi ulang pada blockchain baru yang dikenal dengan nama NewChain.

Christensen menyatakan minatnya untuk melakukan fork dari blockchain Solana, yang berbasis kode Rust, serta beralih dari platform Ethereum berbasis Solidity yang digunakan saat ini. Dia memberikan tiga alasan utama untuk memilih basis kode Solana untuk NewChain.

Sebagai catatan, Vitalik Buterin awalnya membeli 1.071 token MKR pada bulan April 2018 dengan harga US$ 905. Dengan menjual token tersebut pada harga saat ini sekitar US$ 1.130, Buterin berhasil meraih keuntungan sekitar 27%. Selain itu, sebelumnya dia juga menyumbangkan 100 token MKR ke dana bantuan Covid-19 di India pada April 2021, menurut data blockchain.

