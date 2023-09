Harga Batu Bara Diperkirakan Masih Menguat Sepanjang September

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Riset dan Pengembangan di ICDX Girta Yoga menyatakan, Senin (4/9/2023), bahwa potensi bullish harga batu bara masih cukup kuat untuk bertahan sepanjang bulan September. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator, termasuk permintaan dari negara konsumen utama seperti Tiongkok dan India, serta situasi di pasar gas alam.

Yoga menjelaskan bahwa dalam pekan sebelumnya, harga batu bara mengalami penurunan sebesar 1,58%. Meskipun demikian, selama bulan Agustus, harga batu bara tetap dalam tren bullish dengan kenaikan harga mencapai 15,56%.

"Namun, jika dilihat secara year to date (ytd) hingga penutupan Agustus, harga batu bara mengalami penurunan sebesar 59,96%," ungkap Yoga kepada Investor Daily.

Menurut Yoga, untuk bulan September, potensi bullish masih kuat berdasarkan sejumlah faktor. Indikator yang mempengaruhi harga batu bara antara lain permintaan dari negara konsumen, terutama Tiongkok dan India, efek gelombang panas yang meningkatkan konsumsi listrik, krisis pasokan bahan bakar di Rusia, dan situasi di pasar gas alam.

"Ditambah lagi, situasi di negara-negara eksportir utama, seperti Australia dan Indonesia. Harga gas alam juga mengalami tren bullish," tambah Yoga.

Yoga memprediksi bahwa harga batu bara dalam pekan ini berpotensi mencapai level resistance di kisaran harga US$ 165–185 per ton. Namun, jika terjadi katalis negatif, harga bisa turun menuju level support di kisaran harga US$ 145-135 per ton.

"Dari pergerakan harga saat ini, di mana harga telah melampaui level US$ 156 per ton, besar kemungkinan harga batu bara akan terus naik," paparnya.

Yoga juga menyoroti peningkatan permintaan dari Tiongkok, terutama melihat penurunan produksi harian akibat penutupan sementara tambang batu bara di Shanxi. Selain itu, komitmen pemerintah Tiongkok untuk memberikan stimulus tambahan di sektor industri guna mendukung ekonomi juga berpotensi mendukung permintaan batu bara.

"Semua faktor ini, bersama dengan kenaikan harga gas alam dan konsumsi listrik yang tetap tinggi, membuat permintaan batu bara masih kuat di pekan ini," tutup Yoga.

