Di ASEAN Business and Investment Summit, Australia Barat Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Delegasi Pemerintah Western Australia (WA) atau Australia Barat memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan dengan Indonesia melibatkan 130 delegasi bisnis dan Pemerintah Western Australia. Misi kunjungan ini dilakukan melalui energy roundtable dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diselenggarakan di sela-sela ASEAN Business and Investment Summit di Jakarta pekan ini.

“Ini adalah kesempatan luar biasa untuk bertemu para pelaku industri di seluruh Indonesia, salah satu tetangga terdekat dan paling berharga bagi kami," kata Premier, Minister for State and Industry Development, Jobs and Trade Australia, Roger Cook di Jakarta, Minggu (3/9/2023).

BACA JUGA Australia Barat Siap Dukung Industri Baterai EV Indonesia

Kerja sama dagang ke Indonesia ini merupakan misi luar negeri pertama Roger Cook sebagai premier. "Australia Barat akan akan memainkan peran penting di masa depan sekaligus upaya mendiversifikasi perekonomian kami," kata pimpinan delegasi Australia Barat ini.

Advertisement

Dia mengatakan Indonesia adalah mitra yang diakui. Untuk itu penting untuk mencari cara-cara baru memperdalam hubungan yang memberikan peluang investasi.

Dia mengatakan fokus utama roadshow ini adalah investasi dan perdagangan pada transisi energi, industri kreatif dan ekonomi digital, pendidikan internasional, industri primer, dan pariwisata.

BACA JUGA Harga Batu Bara Terperosok di Tengah Negosiasi Cegah Mogok Pekerja Gas di Australia

Sepanjang 2022 Australia Barat mengekspor barang ke Indonesia senilai AUD 3,8 miliar (Rp 37,4 triliun) di atas rata-rata tahunan sebesar AUD 2,3 miliar (Rp 22,6 triliun) selama 10 tahun terakhir. Australia Barat menyumbang seperempat dari total perdagangan barang Australia dengan Indonesia pada 2022.

Selain itu, Australia Barat menyumbang 30% ekspor barang Australia ke Indonesia pada 2022. Indonesia adalah mitra dagang penting Australia Barat dengan nilai perdagangan barang senilai AUD 4,6 miliar (Rp 45,3 triliun) di tahun 2022. Adapun ekspor minyak bumi Australia Barat ke Indonesia meningkat 16% menjadi AUD 1,2 miliar (Rp 11,8 triliun) pada tahun 2022.

BACA JUGA Australia Barat Siap Dukung Industri Baterai EV Indonesia

Turut hadir dalam 130 delgeasi bisnis, yakni Menteri Kebudayaan dan Seni, Olahraga dan Rekreasi, Pendidikan Internasional, dan Warisan David Templeman, Menteri Pertambangan dan Perminyakan, Energi, Industri Hidrogen, dan Hubungan Industri Bill Johnston, serta Menteri Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Bisnis Kecil Jackie Jarvis.

“Besarnya skala delegasi ini menunjukkan betapa seriusnya kami memandang hubungan ini, itulah sebabnya tiga anggota penting kabinet saya bergabung dalam misi ini, untuk mewakili sebanyak mungkin kepentingan Wester Australia," kata dia.

Bagikan