Airlangga: Sektor Swasta ASEAN Harus Terapkan Model Bisnis Inklusif

Penulis: RZL

Senin, 4 September 2023 | 15:18 WIB URL berhasil di salin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2023 Plenary Session bertajuk "Aligning ASEAN’s Private Sector Priorities to the Global Agenda", Minggu, 3 September 2023. (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Sektor swasta di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) harus mengadopsi model bisnis yang inklusif, bukan sekadar berkolaborasi dengan dewan bisnis lainnya untuk menggandakan pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ini. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2023 Plenary Session bertajuk "Aligning ASEAN’s Private Sector Priorities to the Global Agenda" pada Minggu (3/9/2023). BACA JUGA Airlangga Dorong Sektor Swasta ASEAN Jalani Agenda Global "Penerapan model bisnis swasta itu perlu seiring fase baru digitalisasi dengan diluncurkannya Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN. Penerapan itu juga dapat mempercepat agenda ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional," kata Airlangga. Advertisement Airlangga Hartarto menyatakan pentingnya sektor swasta berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Menko Airlangga menekankan bahwa sektor swasta harus mengambil inisiatif dalam memanfaatkan peluang pertumbuhan baru, seperti melalui kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional. Upaya inklusif dan kolaboratif sektor swasta adalah kunci keberhasilan berbagai agenda dan inisiatif ASEAN. "Penting untuk dicatat bahwa proyek-proyek ASEAN tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh dinamika global. Oleh karena itu, peran aktif sektor swasta dan publik di ASEAN sangat penting untuk mengatasi risiko dan biaya fragmentasi rantai pasokan global dan regional yang dipengaruhi oleh geopolitik," kata Airlangga. Menko Perekonomian Airlangga juga mengingatkan bahwa sektor swasta ASEAN memiliki sumber daya, jaringan, teknologi, dan keahlian yang dapat digunakan untuk menemukan solusi terhadap tantangan sosio-ekonomi dan perubahan iklim di kawasan ini. Pentingnya inovasi, penyebaran, dan adopsi teknologi juga disoroti sebagai faktor penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian ASEAN telah menunjukkan pertumbuhan yang positif selama satu dekade terakhir, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 4-5 persen. Kawasan ASEAN menjadi salah satu perekonomian terbesar di dunia, eksportir terbesar ke-4, dan tujuan investasi langsung asing terbesar ke-2 pada tahun 2022. Pertumbuhan perekonomian ASEAN sebesar 5,7 persen pada tahun 2022 didorong oleh konsumsi domestik yang tinggi, perdagangan, dan investasi. Sektor-sektor seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital menunjukkan peningkatan investasi signifikan, dengan aliran masuk FDI tumbuh sebesar 5,5 persen. Untuk merespons tantangan dan peluang ini, tema Kepemimpinan ASEAN Indonesia tahun 2023 adalah "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth." Inisiatif termasuk perkuatan integrasi pasar regional, pengenalan transaksi mata uang lokal, serta promosi ASEAN Industry Project Based Initiative. BACA JUGA Mahfud: ASEAN Wajib Bersatu Hadapi Tantangan Global Dalam upaya mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025, Menko Perekonomian Airlangga mengajak sektor swasta ASEAN dan komunitas bisnis untuk berperan aktif. Demikian juga untuk ABAC (APEC Business Advisory Council) untuk memperkuat perdagangan dan kolaborasi antara negara-negara anggota ASEAN. ABIS adalah bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang akan berlangsung dari 5 hingga 7 September 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Acara ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang akan membuka KTT ke-43 ASEAN dan memimpin sejumlah pertemuan kunci dengan negara-negara mitra.



# ASEAN # Sektor Swasta # Model Bisnis # Asia TEnggara # Airlangga Hartarto Simak berita dan artikel lainnya di Google News Bagikan URL berhasil di salin.

BERITA TERKAIT

ASEAN Luncurkan 8 Proyek Warisan Keberlanjutan Pembangunan EKONOMI ASEAN Business Investment Summit Dorong Kolaborasi Pemerintah-Swasta EKONOMI Pengamanan Delegasi KTT ASEAN, Polri Kerahkan 1.679 Personel NASIONAL Mahfud: ASEAN Wajib Bersatu Hadapi Tantangan Global INTERNASIONAL Telkom Konsisten Jalin Kemitraan Ekonomi Digital Indonesia di ASEAN EKONOMI ASEAN Tekankan Pentingnya Upaya Inklusif dan Kolaboratif Sektor Swasta NASIONAL

BERITA TERKINI

Asian Games 2022: Pemain Naturalisasi Dibatasi, Timnas Basket Putri Ubah Komposisi Pemain SPORT

1065271

KPK Disebut Bakal Panggil Cak Imin Besok, Jubir: Tunggu Saja NASIONAL

1065270

Batal Diperiksa Hari Ini, Rocky Gerung Minta Diundur ke 6 September MEGAPOLITAN

1065269

KPK Sejak Tahun Lalu Usut Dugaan Korupsi Kemenaker di Era Cak Imin NASIONAL

1065268

ASEAN Luncurkan 8 Proyek Warisan Keberlanjutan Pembangunan EKONOMI

1065267

ASEAN Business Investment Summit Dorong Kolaborasi Pemerintah-Swasta EKONOMI

1065265

Review Film Lost in the Stars, Penuh Misteri dan Mengejutkan LIFESTYLE

1065264

Infografik Daftar Artis Maju Caleg 2024 MULTIMEDIA

1065263

Waspada Darurat Beras! B-PLUS

1065262

Pengamanan Delegasi KTT ASEAN, Polri Kerahkan 1.679 Personel NASIONAL

1065261