ASEAN Luncurkan 8 Proyek Warisan Keberlanjutan Pembangunan

Jakarta, Beritasatu.com - ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC) meluncurkan delapan proyek warisan atau legacy project dalam acara ASEAN Business and Investment Forum. Delapan program tersebut untuk menjembatani upaya mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN antara pemerintah dan pengusaha.



Adapun delapan program warisan tersebut, yaitu ASEAN QR Code, Marketplace Lending Platform, Wiki Entrepreneur, ASEAN Net Zero Hub, Carbon Centre of Excellence, ASEAN One Shot Campaign, Inclusive Closed-Loop Model for Agricultural Products, and ASEAN Business Entity.



"Kita tahu ide adalah tahap pertama, yang penting adalah bagaimana membuat ide menjadi aksi yang membuat kita berbeda. Fokus kami hari ini yaitu ingin menjembatani strategi inovasi pengusaha dengan berbagai inisiatif pemerintah,” ucap Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC) Arsjad Rasjid dalam acara Asian Business and Investment Summit di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Arsjad mengatakan, legacy project ini diharapkan menjadi satu aksi yang akan berjalan secara berkelanjutan, misalnya ASEAN QR Code yang sudah dijalankan dengan beberapa negara, yaitu Thailand dan Malaysia. Begitu juga dengan program Marketplace Lending Platform yang diharapkan akan meningkatkan geliat UMKM.



"Kuncinya utilisasi, bagaimana teman-teman menggunakan. Di sini kita tidak mau memikirkan perusahaan besar, tetapi perusahaan menengah bagaimana, perusahaan kecil bagaimana supaya semua bisa menggunakannya,” kata Arsjad.

Menurut Arsjad, upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi ASEAN harus dilakukan melalui sinergisitas antarnegara anggota. Hal ini diyakini meningkatkan kekuatan kawasan ini dalam menghadapi gejolak perekonomian global.

"Kami juga mendengar insight dari para pemimpin negara ASEAN, koneksi pemerintah dan pelaku bisnis adalah kunci kekuatan kita. Menjalin konektivitas ide, orang, dan ekonomi adalah puncak dari kemajuan ASEAN,” kata Arsjad.

