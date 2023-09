ASEAN Libatkan Pengusaha dalam Penguatan Ketahanan Pangan

Jakarta, Beritasatu.com- Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid mengatakan implementasi Inclusive Closed Loop Model for Agricultural Products akan memperkuat ketahanan pangan di Asia Tenggara. Program ini akan mendorong hilirisasi komoditas pertanian dengan melibatkan pengusaha.

“Kami mengajak investasi bersama, anda investasi di Indonesia. Ayo buat suatu prosesing di sini, marketnya anda punya, tapi ikan ada di kita (Indonesia). Hal-hal itu jadi penting bagi kita. Jangan hanya kompetisi, tetapi juga kolaborasi untuk menciptakan complement value,” ucap Arsjad di sela-sela acara Asian Business and Investment Summit 2023 di Hotel Sultan Jakarta, Senin (4/9/2023).

Inclusive Closed Loop Model for Agricultural Products merupakan salah satu dari delapan program yang diluncurkan dalam Asian Business and Investment Summit 2023 pada Senin (4/9/2023). Dalam model ini, pemerintah melibatkan perusahaan untuk membantu petani. Perusahan dapat memberikan mentoring terkait teknik pertanian. Dalam model ini juga disiapkan off taker agar komoditas pertanian bisa tersalurkan.

“Berikutnya adalah money, karena sudah dimentor dan sudah disalurkan barangnya, pasti petani bisa diberikan pendanaan oleh lembaga keuangan dan (bisa mendapatkan) bunga (kredit) lebih murah lagi. Kenapa? Risikonya sudah dimitigasi dari pihak yang melakukan mentorship dan membeli,” tutur Arsjad.

Negara-negara anggota ASEAN dinilai memiliki potensi besar dalam sektor pangan. Apalagi jika melihat beberapa negara di ASEAN, seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand menjadi pengekspor pangan. Dengan potensi tersebut, upaya menjaga ketahanan pangan dilakukan secara sinergis antar-pemangku kepentingan.

“Makanya sekarang apakah pemerintah atau swasta, mendiskusikan bagaimana ketahanan pangan menjadi kunci, bisa saling membantu. Namun yang kita bicarakan di sini, boleh kita membicarakan ketahanan pangan, tetapi tidak boleh melupakan petani,” ucap Arsjad.

Dia mengatakan dengan potensi pangan yang ada menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN bisa mengutamakan ketahanan pangan secara regional. Namun hal ini tetap membutuhkan peran dari pengusaha.

