Dibuka Hari Ini, Cek Jadwal dan Rangkaian KTT ASEAN Ke-43 di Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 digelar mulai hari ini Selasa (5/9/2023) hingga Kamis (7/9/2023) di Jakarta Convention Center (JCC). Namun rangkaian KTT ASEAN ini telah dimulai pada 1-6 September.

"Pada keketuaan tahun ini, Indonesia mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth yang memberikan makna peran penting ASEAN bagi ekonomi kawasan dan dunia," demikian dari laman resmi ASEAN dikutip Selasa.

Sedikit berbeda dengan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, KTT ke-43 ASEAN tidak hanya dihadiri pemimpin organisasi dari negara ASEAN, tetapi dari negara-negara mitra, yakni Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, Australia, Rusia, dan Amerika Serikat (AS).

Bahkan, pemimpin Pacific Island Forum, Perdana Menteri Kanada, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) juga turut hadir.

Rangkaian KTT ASEAN ke-43

1. Sabtu, 2 September 2023

Meeting of the Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) atau Pertemuan Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN (CPR)

2. Minggu, 3 September 2023

ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM) atau Pertemuan Pejabat Senior ASEAN (SOM)

3. Senin, 4 September 2023

ASEAN Foreign Ministers' Meeting

2. 27th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting

3. 34th ASEAN Coordinating Council (ACC) Meeting

4. Signing Ceremony of the Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)

4. Selasa, 5 September 2023

Upacara pembukaan KTT ke-43 ASEAN

Plenary session KTT ke-43 ASEAN

Opening of ASEAN-Indo-Pacific Forum: Implementation of the AOIP

Retreat session KTT ke-43 ASEAN

5. Rabu, 6 September 2023

1. 26th ASEAN-China Summit

2. 24th ASEAN-Republic of Korea (ROK) Summit

3. 26th ASEAN - Japan Summit

4. 26th ASEAN Plus Three (APT) Summit

5. ASEAN - U.S. Summit

6. ASEAN - Canada Summit

6. Kamis, 7 September 2023

1. 20th ASEAN - India Summit

2. 3rd ASEAN - Australia Summit

3. 13th ASEAN - UN Summit

4. 18th East Asia Summit

5. Upacara penutupan KTT ke-43 ASEAN

6. Over of the ASEAN Chairmanship to the Lao People's Democratic Republic

7. Konferensi pers oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

ASEAN Business & Investment Summit 2023

Di luar rangkaian kegiatan tersebut, ASEAN Business & Investment Summit 2023 juga akan dilaksanakan pada 1 hingga 6 September 2023 di Sultan Hotel Jakarta and Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

Presiden Jokowi yang menjadi tuan rumah diagendakan akan memimpin 12 pertemuan selama konferensi berlangsung baik itu pertemuan yang bersifat persidangan maupun non persidangan.

Beberapa pertemuan bersifat persidangan dan akan dihadiri oleh Jokowi secara langsung pada 6 September 2023, antara lain, KTT ke-26 ASEAN-Tiongkok, KTT ke-26 ASEAN-Jepang, KTT ke-24 ASEAN-Korea Selatan, dan KTT ke-1 ASEAN-Amerika Serikat

Presiden Jokowi juga akan memimpin pertemuan KTT ke-3 ASEAN-Australia, KTT ke-45 ASEAN-Kanada, KTT ke-20 ASEAN-India, dan KTT ke-13 ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nantinya Presiden Jokowi juga akan memimpin KTT ke-18 Asia Timur (EAS) yang terdiri dari 18 anggota, termasuk 10 negara ASEAN, serta Amerika Serikat, Rusia, Selandia Baru, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India.

Sementara itu, pertemuan non-persidangan yang akan dipimpin oleh Presiden Jokowi terdiri dari:

1. Pembukaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta

2. Pembukaan ASEAN-Indo-Pacific Forum

3. Gala dinner

4. Social events

5. Upacara penutupan dan penyerahan Keketuaan ASEAN berikutnya kepada Laos.

