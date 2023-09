Harga Minyak Naik karena Tiongkok, Data Ekonomi AS, dan Produksi OPEC+

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Senin (4/9/2023), karena didukung data ekonomi Tiongkok dan AS yang positif, serta ekspektasi pengurangan pasokan minyak mentah dari OPEC+.

Harga minyak mentah Brent naik 17 sen atau 0,2% menjadi US$ 88,72 per barel dan harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 25 sen (0,3%) menjadi US$ 85,80.

Pergerakan harga minyak naik setelah kedua kontrak ditutup pada level tertinggi dalam setengah tahun terakhir pada minggu lalu, mematahkan penurunan 2 minggu berturut-turut.

Dari sisi permintaan, aktivitas manufaktur Tiongkok meningkat pada Agustus, mengacu survei PMI manufaktur Caixin, yang mengarah pada optimisme kesehatan ekonomi negara importir minyak terbesar di dunia tersebut.

Faktor lain yang mendukung harga minyak adalah langkah ekonomi yang diumumkan Beijing pekan lalu, seperti penurunan suku bunga deposito di bank dan pelonggaran aturan peminjaman bagi pembeli rumah.

Namun, para investor masih menunggu langkah substansial untuk menopang sektor properti yang terpuruk. Ambruknya properti telah menjadi hambatan utama perekonomian Tiongkok sejak negara tersebut keluar dari pandemi.

Di AS, data ketenagakerjaan lebih tinggi dari perkiraan dengan nonfarm payrolls meningkat 187.000 pekerjaan pada Agustus. Mendinginnya pasar tenaga kerja AS mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve (the Fed) dalam waktu dekat.

Kenaikan harga minyak juga karena ekspektasi pengetatan pasokan setelah pernyataan Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak bahwa Rusia sepakat dengan OPEC mengenai parameter pengurangan ekspor. Pengumuman resmi pemotongan produksi diperkirakan pada minggu ini.

Rusia mengatakan akan memangkas ekspor 300.000 barel per hari mulai September ini menyusul pemotongan 500.000 barel per hari pada Agustus.

Arab Saudi juga diperkirakan akan melanjutkan pemotongan sebesar 1 juta barel per hari hingga bulan Oktober.

