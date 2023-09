Ini 5 Prioritas Utama ASEAN-BAC Indonesia, Cek Daftarnya

Jakarta, Beritasatu.com– ASEAN Business Investment Summit jadi momen sejumlah negara untuk mengumumkan proyek-proyek warisan di lima prioritas utama ASEAN-BAC Indonesia, meliputi ASEAN QR Code, marketplace lending platform, wiki entrepreneur, ASEAN net zero hub, carbon center of excellence, ASEAN one shot campaign, inclusive closed-loop model for agricultural products, dan ASEAN business entity.

Ketua Dewan Penasihat Bisnis ASEAN atau Chair of ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC) Arsjad Rasjid menyebutkan, hal itu merupakan cerminan dari nilai sejumlah negara untuk memberikan solusi inovatif di ASEAN. “Proyek-proyek ini mencakup lima agenda prioritas yang kami garis bawahi selama kepemimpinan tahun ini, mulai pemberdayaan UMKM, menghubungkan masyarakat secara digital, memastikan ketahanan pangan dan kesehatan, dekarbonisasi perekonomian, dan investasi, serta perdagangan dengan negara-negara ASEAN,” papar Arsjad di Hotel Sultan, Jakarta, dikutip Investor Daily, Senin (4/9/2023).

Dia mengatakan, dalam upaya mencapai integrasi ekonomi, pemangku kepentingan harus memastikan bahwa upayanya didukung praktik nyata. Forum ini pun percaya bahwa kolaborasi dan inisiatif membawa upaya kolektif ke dalam satu visi, yakni ASEAN yang lebih sejahtera dan adil. “Di sini saya berdiri bersama tujuh pemimpin warisan ASEAN-BAC Indonesia, The Avengers, yang akan memperkenalkan kepada anda masing-masing dari mereka,” imbuh Arsjad.

Legacy Lead of ASEAN QR Code Pandu Sjahrir mengatakan, enam negara ASEAN telah bersatu untuk berkolaborasi dalam pembayaran lintas batas ASEAN menggunakan kode QR. Negara itu meliputi, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. “Semua bank sentral telah bekerja sama untuk menjadikan pembayaran lintas negara di ASEAN lebih cepat, lebih hemat biaya, transparan, dan inklusif,” ujar Pandu.

Fase percontohan hubungan pembayaran QR lintas batas antara Indonesia dan Thailand, yang diluncurkan pada 17 Agustus 2021, disebut-sebut telah berjalan sukses. QR lintas batas Indonesia-Malaysia juga mengikuti jejak tersebut, dengan penggunaan komersial pada Mei 2023. "Kami telah memulai program percontohan QRIS lintas batas dengan Singapura yang dimulai pada 17 Agustus 2023,” tambah Pandu.

Kemajuan ASEAN dalam pembayaran lintas negara mencerminkan lompatan dalam komitmen anggota ASEAN terhadap kerja sama dan integrasi ekonomi regional. “Bersama-sama, kita meletakkan landasan bagi ASEAN yang berketahanan dan sejahtera sehingga menjadi pusat pertumbuhan global selama beberapa dekade mendatang,” pungkasnya.

