Emiten Petrokima Prajogo Pangestu Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com– PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), emiten petrokimia terintegrasi milik konglomerat Prajogo Pangestu akan menawarkan obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun. Dana obligasi untuk mencukupi modal kerja.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan IV dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp 8 triliun. Sebelumnya, TPIA telah merilis obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2022 senilai Rp 2 triliun dan obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2023 senilai Rp 1,2 triliun.

"Dana obligasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, di antaranya, pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha,” jelas manajemen manajemen Chandra Asri dikutip Investor Daily, Selasa (5/9/2023).

Chandra Asri, dalam aksi ini, menawarkan obligasi seri A, B, dan C. Untuk seri A, jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 361 miliar dengan tingkat bunga sebesar 7% per tahun dengan tenor 3 tahun. Sementara obligasi seri B sebesar Rp 534 miliar dengan tingkat bunga 7,50% per tahun dengan tenor 5 tahun. Sedangkan seri C ditawarkan Rp 103 miliar per tahun dengan bunga 8% dengan tenor 7 tahun.

Masa penarawan umum dimulai pada 18-22 September 2023, penjatahan pada 25 September 2023, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEO) diperkirakan pada 29 September 2023.

Asal tahu saja, obligasi yang ditawarkan produsen petrokimia terbesar di Indonesia ini telah mendapatkan peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Inonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.

HR Director dan Corporate Affairs PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) Suryandi pernah menyampaikan, TPIA akan menerbitkan obligasi kembali seiring target keberlanjutan yang dicanangkan perseroan. "Kita akan lihat dari segi kebutuhan financial market kalau kondusif kita terbitkan lagi," ungkap Suryandi.

Selain itu, perseroan juga akan meminta restu dari seluruh pemegang saham untuk penerbitan obligasi yang akan dibagi dalam dua sampai tiga kali penerbitan.

