Ajaib Kripto: Buy the Dip September, Bitcoin Bakal Naik Oktober-November

Jakarta, Beritasatu.com - Melemahnya harga Bitcoin pada September 2023 adalah peluang bagi investor kripto untuk menerapkan strategi buy the dip. Ahli keuangan di Ajaib Kripto Panji Yudha mengungkapkan bahwa sejarah pergerakan harga Bitcoin selama bulan Oktober dan November dari tahun 2013 hingga 2022 cenderung positif.

Data menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan harga Bitcoin selama delapan tahun tersebut adalah sekitar 22,34% pada bulan Oktober dan 50,61% pada bulan November.

"Kami melihat potensi bahwa tren ini dapat terulang kembali, terutama dengan melihat kemungkinan perubahan kebijakan The Fed terhadap suku bunga acuan dan karena tahun 2024 akan menjadi tahun yang signifikan, yaitu Bitcoin halving," kata Panji dalam risetnya, Selasa (5/9/2023).

Dari pergerakan harga Bitcoin pada bulan September 2023, Panji menyarankan investor untuk memantau kisaran harga antara US$ 23.800 hingga US$ 24.500 sebagai zona potensial untuk membeli jika Bitcoin gagal bertahan di atas US$ 25.000 sepanjang bulan ini. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran US$ 26.800 hingga US$ 28.300.

Pada hari Selasa (5/9/2023), pukul 09.00 WIB, harga Bitcoin diperdagangkan seharga US$ 25.777, mengalami penurunan sekitar 0,79% dalam 24 jam terakhir. Meskipun demikian, kapitalisasi pasar Bitcoin tetap kuat di atas US$ 500 miliar, sementara total kapitalisasi pasar aset kripto secara keseluruhan masih berada di atas US$ 1 triliun.

Mayoritas koin kripto mengalami penurunan sejak Kamis (31/8/2023), setelah Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan terkait proposal ETF Bitcoin Spot.

Keputusan tersebut memberikan SEC waktu tambahan sekitar 45 hari untuk meninjau proposal ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh enam perusahaan, termasuk BlackRock, Fidelity, Invesco/Galaxy, VanEck, WisdomTree, dan Bitwise.

