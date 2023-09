129 Perusahaan Akan Ikuti Business Matching KTT ASEAN

Jakarta, Beritasatu.com - Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta akan diadakan business matching yang akan melibatkan lebih dari 129 perusahaan dan puluhan proyek antarperusahaan-perusahaan di ASEAN senilai US$ 50 miliar atau sekitar Rp 750 triliun.

Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani di Media Center KTT ASEAN di JCC Jakarta, Selasa (5/9/2023), mengatakan business matching digelar untuk meningkatkan kerja sama antarperusahaan di ASEAN yang belum maksimal.

Dalam business matching ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi untuk mengantongi 35 proyek, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki empat proyek. Selain itu, terdapat potensi kerja sama untuk 11 proyek antara Filipina, Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Potensi kerja sama yang dihasilkan dari business matching diperkirakan mencapai US$ 50 miliar dolar AS. Ini termasuk proyek senilai US$ 22 miliar yang melibatkan BUMN, US$ 10 miliar untuk proyek Bappenas, dan US$ 810 juta untuk proyek yang melibatkan lima negara ASEAN lainnya.

Advertisement

BACA JUGA KTT ASEAN Hasilkan 93 Proyek Senilai US$ 38 Miliar

Beberapa perusahaan BUMN yang terlibat dalam proyek-proyek ini termasuk Pelindo, Krakatau Steel, Bio Farma, PLN, Angkasa Pura, Pertamina, ASDP, dan lain-lain.

Rosan berharap proyek-proyek potensial itu dapat terwujud dan berlanjut ke tahap berikutnya karena ide awal proyek telah digodok sesuai diskusi dengan negara ASEAN lain. Setelah business matching, Rosan ingin terbentuk task force bersama negara ASEAN lain yang berkolaborasi untuk implementasi dari proyek-proyek dimaksud.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta telah menghasilkan 93 proyek dengan nilai US$ 38 miliar.

Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury menyampaikan, beberapa proyek tersebut terkait dengan infrastruktur ramah lingkungan, ketahanan pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Detailnya akan disampaikan kemudian.

Bagikan