Bursa Eropa Melemah, Bursa Asia Ditutup Mixed

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa mengalami penurunan pada hari Rabu (6/9/2023), sementara bursa Asia bergerak bervariasi. Investor mencermati pergerakan pasar minyak setelah Arab Saudi dan Rusia memperpanjang serangkaian pemotongan pasokan minyak hingga akhir tahun.

Indeks Stoxx 600 regional turun sebanyak 0,74% pada pukul 9:35 pagi waktu London, dengan sebagian besar sektor berwarna merah. Barang rumah tangga dan perawatan kesehatan memimpin penurunan, masing-masing turun sebanyak 1,3% dan 1,1%.

DAX Jerman turun 0,39%, FTSE Inggris turun 0,81%, CAC Prancis turun 0,85%, FTSE MIB italia turun 0,42%.

Menurut data sementara dari Destatis yang diterbitkan pada hari Rabu, pesanan manufaktur di Jerman turun sebanyak 11,7% secara bulanan dan 10,5% secara tahunan pada bulan Juli. Pesanan produk komputer dan elektronik, permesinan dan logam menurun, sementara produksi kendaraan bermotor naik tipis.

Arab Saudi akan memperpanjang pemotongan produksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari hingga akhir Desember, sementara Rusia akan mengurangi ekspor minyaknya sebanyak 300.000 barel per hari.

Kontrak berjangka minyak Brent ditutup pada US$ 90,04 per barel, melampaui level US$ 90 untuk pertama kalinya sejak November. Kontrak berjangka minyak West Texas Intermediate Amerika Serikat diperdagangkan mendekati $86,87 per barel, juga mencapai level tertinggi dalam 10 bulan.

Dalam perdagangan di Asia, saham-saham perusahaan properti Tiongkok yang terdaftar di Hong Kong melonjak, dengan Evergrande yang sedang dalam kesulitan mengalami kenaikan sebanyak 60%.

Kenaikan ini terjadi setelah Country Garden dilaporkan berhasil membayar bunga obligasi sebesar US$ 22,5 juta pada hari Selasa, menghindari default.

S&P/ASX 200 Australia turun 0,78%, Nikkei Jepang naik 0,62%, Kospi Korsel turun 0,73%, Hang Seng Hong Kong turun 0,04%, dan indeks komposit Shanghai naik 0,12%.

