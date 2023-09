Dukung Implementasi AOIP, Jepang Gelontorkan Dana US$ 100 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Jepang menyampaikan komitmen pendanaan sebesar US$ 100 juta untuk mendukung implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 3.0.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengungkapkan, selain komitmen pendanaan tersebut, Jepang juga meluncurkan comprehensive connectivity initiative pada saat berbicara di ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF).

"Para leaders sepakat untuk melakukan KTT peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN-Jepang yang insyaallah akan diselenggarakan pada Desember tahun ini di Tokyo," ujar Menlu seusai mengikuti pertemuan KTT ASEAN dengan sejumlah negara mitra, Rabu (6/9/2023).

Dalam pertemuan ASEAN-Jepang ini, para pemimpin sepakat untuk secara resmi membentuk kemitraan comprehensive strategic partnership ASEAN-Japan yang tertuang dalam joint statement on the establishment of the ASEAN-Japan Comprehensive Strategic Partnership.

Kerja sama antara ASEAN-Jepang tertuang dalam tiga dokumen berikut:

1. Progress Report of the Revised Implementation Plan of the Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation

Berisi kemajuan implementasi Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation

2. Future Design and Action Plan of an Innovative and Sustainable ASEAN-Japan Economic Partnership

Berisi rencana kerja 10 tahun di bidang konektivitas siber, pengembangan SDM, dan inovasi

3. ASEAN-Japan Economic Co-Creation Vision

Berisi visi ekonomi kemitraan ASEAN-Jepang yang melibatkan pihak swasta, komunitas bisnis, dan akademisi.

Untuk diketahui, kegiatan hari kedua KTT ASEAN diisi pertemuan dengan negara mitra, yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, ASEAN Plus Three, Amerika Serikat, dan Kanada.

"Sejauh ini Bapak Presiden Joko Widodo sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Bangladesh dan tiga KTT juga sudah diselenggarakan dengan Tiongkok, Korea, dan Jepang. Nanti akan segera dilanjut dengan ASEAN Plus Three, dengan Amerika Serikat, dan Kanada," pungkas menlu.

