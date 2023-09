Bursa Eropa Tergerus karena Prospek Pasar Minyak dan Kekhawatiran Inflasi

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada Rabu (6/9/2023), karena investor fokus pada prospek pasar minyak dan kekhawatiran inflasi setelah Arab Saudi dan Rusia memperpanjang pengurangan produksi minyak hingga akhir tahun.

Indeks Stoxx 600 berakhir turun 0,6% dengan sebagian besar sektor berada di wilayah negatif. Sektor saham barang-barang rumah tangga memimpin pelemahan, turun sebesar 2,2%, diikuti perbankan yang melemah 1,5%.

BACA JUGA Bursa Eropa Melemah, Bursa Asia Ditutup Mixed

Arab Saudi akan memperpanjang pengurangan produksi sebesar 1 juta barel per hari hingga akhir Desember, sementara Rusia akan mengurangi ekspor minyak sebesar 300.000 barel per hari.

Advertisement

Harga minyak mentah berjangka Brent diperdagangkan pada US$ 89,94 per barel pada perdagangan pasar di Eropa, setelah ditutup di atas US$ 90 untuk pertama kalinya sejak November pada sesi sebelumnya. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) acuan AS sedikit berubah dari level tertinggi 10 bulan yang dicapai pada Selasa (5/9/2023), yaitu US$ 86,87 per barel.

BACA JUGA Bursa Eropa Melemah karena Ekspektasi Inflasi Naik dan PMI Turun

Investor akan mengamati data indeks manajer pembelian (purchasing manager index/PMI) AS dan PMI non-manufaktur ISM, serta peredaran uang kertas bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) yang keluar pada jam 2 siang. Waktu bagian timur.

Di perdagangan Asia, saham properti Tiongkok yang terdaftar di bursa Hong Kong melonjak, setelah Evergrande meroket sebesar 60%. Kenaikan ini terjadi setelah Country Garden berhasil melakukan pembayaran kupon obligasi sebesar US$ 22,5 juta, sehingga menghindari gagal bayar.

Bagikan