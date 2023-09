Dow Jones Anjlok dan Nasdaq Turun 3 Hari Beruntun karena Kekhawatiran Bunga Fed

New York, Beritasatu.com - Bursa saham AS Wall Street seperti Dow Jones dan Nasdaq melemah pada Rabu (6/9/2023), melanjutkan kelesuan awal September, seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) akan menaikkan suku bunga.

BACA JUGA Nasdaq Naik 5 Hari Beruntun, tetapi Secara Bulanan Terburuk di 2023

Dow Jones tenggelam 198,78 poin atau 0.57% menjadi 34,443.19, S&P 500 turun 0,7% menjadi 4.465,48, sedangkan Nasdaq Composite turun 1,06% menjadi 13.872,47.

Imbal hasil (yield) Treasury atau obligasi Pemerintah AS melonjak, sehingga membebani aset berisiko, seperti pasar saham. Imbal hasil obligasi tenor 2 tahun naik sekitar 6 basis poin dan diperdagangkan di atas level 5%.

Advertisement

Ditekan suku bunga, kinerja saham-saham teknologi menjadi buruk. Nasdaq mencatat pelemahan hari ketiga berturut-turut. Nvidia dan Apple masing-masing turun lebih 3%. Sementara Amgen dan Boeing masing-masing hilang sekitar 2%, membebani Dow Jones.

Kenaikan imbal hasil Treasury pada Rabu bertepatan dengan rilis kuatnya data ekonomi dari perkiraan sehingga memicu kekhawatiran kemungkinan kenaikan bunga the Fed. Data terbaru sektor jasa dan manufaktur perekonomian AS menunjukkan harga indeks jasa ISM naik 2,1 poin persentase menjadi 58,9% pada Agustus, mewakili jumlah perusahaan yang melaporkan kenaikan serta tertinggi dalam 4 bulan.

Hal ini mengikuti komponen harga indeks manufaktur ISM yang melonjak 5,8 poin menjadi 48,4%. Meskipun angka di bawah 50% menunjukkan kontraksi dalam survei ISM, lonjakan besar dalam 1 bulan ini merupakan pembalikan dari tren terkini. Komponen harga yang dibayarkan lebih tinggi dari perkiraan, sehingga memicu kekhawatiran kenaikan suku bunga.

Bagikan