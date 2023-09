Cegah Krisis Akibat Pandemi, Jepang Kucuri Pinjaman US$ 3,3 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com- Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida menyebutkan bahwa ASEAN Plus Three (APT) mampu secara efektif merespons krisis global yang meluas akibat pandemi Covid-19. Untuk mendukung pemulihan, Jepang telah menyediakan pinjaman dukungan keuangan darurat senilai US$ 3,3 miliar (Rp 50,6 triliun).

ASEAN Plus Three, kata dia, dalam sejarahnya, mulai mengatasi krisis keuangan Asia pada 1997. “Jepang berkomitmen pada inisiatif di bawah APT. Kami secara aktif mempromosikan kerja sama nyata di berbagai bidang, seperti keuangan, ketahanan pangan, serta kesehatan,” tutur Fumio dalam KTT ke-26 APT di Jakarta, dikutip Investor Daily, Rabu (6/9/2023).

Dalam mendorong korporasi keuangan rasional, Jepang memimpin diskusi mengenai penciptaan fasilitas pembiayaan guna memperkuat rantai dan memprakarsai multilateralisme. “Jepang mendukung sentralitas dan persatuan ASEAN serta pengarusutamaan AOIP (ASEAN Outlook Indo-Pacific),” sambung Fumio.

Dia menuturkan, dunia sedang menghadapi krisis perubahan iklim yang kompleks, masalah kesehatan global, serta agresi Rusia terhadap Ukraina. Sebagai episentrum pertumbuhan, Indo-Pasifik dipercaya dapat menjaga hubungan, serta keterbukaan tatanan internasional berdasarkan supremasi hukum. “Di bawah kerangka APT, kami akan memperdalam kerja sama dengan berbagai negara untuk mendorong inisiatif ASEAN,” imbuh Fumio.

Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menambahkan, sejak dibentuk lebih dari 2 dekade lalu, kerangka kerja sama APT yang tepat telah melewati ujian krisis keuangan global dan pandemi Covid-19. Forum yang dibentuk sebagai respons krisis keuangan Asia ini juga memainkan peran dalam kesejahteraan suku-suku di kawasan.

“Kami sering mencoba mengatakan ini, semakin sulit situasinya, semakin besar kebutuhan akan solidaritas dan kolaborasi,” tegas Li Qiang.

Dia melanjutkan, banyak mekanisme kerja sama multilateral di dunia yang menunjukkan, mekanisme tersebut selalu bertujuan menciptakan dan memperluas jaringan pertemanan.

