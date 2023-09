ASEAN Plus Three Motor Pertumbuhan Kawasan Indo-Pasifik

Jakarta, Beritasatu.com - ASEAN Plus Three dinilai memberikan momentum baru untuk mewujudkan titik balik dalam persaingan geopolitik, krisis ekonomi, dan krisis iklim.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ASEAN Plus Three selama lebih dari dua dekade telah membuahkan banyak hasil dan menjadi motor pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik.

"Namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita harus terus membuka dan menciptakan peluang-peluang kerja sama baru, dengan menjadikan pembangunan ekonomi hijau sebagai salah satu prioritas ke depan,” ujar Jokowi dalam KTT ke-26 ASEAN Plus Three di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2023).

Sebagai Keketuaan ASEAN, Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Hal itu dianggap penting bagi kemajuan dan pertumbuhan kawasan.

"Tujuan tersebut pasti akan terganggu jika perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak mampu kita jaga. Saya mengajak kita semua untuk memiliki rasa yang sama, memiliki kesadaran yang sama, untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan terus menghormati hukum internasional,” tutup Jokowi.

Sementara itu, Koordinator ASEAN Plus Three sekaligus Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menjelaskan, ASEAN Plus Three adalah mekanisme kemitraan yang lebih berkembang, dipandu visi komunitas Asia Timur. Forum ini mengatasi tantangan-tantangan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ASEAN dalam perjalanannya menjadi episentrum pertumbuhan.

"Secara khusus, kita harus memfasilitasi kerja sama antara Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok, yang menjadi landasan bagi pembangunan di ASEAN,” ujar Yoon Suk Yeol.

Korea Selatan berencana menjalin komunikasi erat dengan Tokyo dan Beijing untuk mempercepat dimulainya kembali mekanisme trilateral, termasuk KTT Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok dalam waktu dekat.

"Sama seperti membaiknya hubungan Korea Selatan, Jepang telah membuka pintu kerja sama baru antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Memperkuat kerja sama antara Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok, serta berfungsi sebagai platform yang membuka babak baru dalam kerja sama ASEAN Plus Three,” sambung dia.

Suk Yeol meyakini, ASEAN Plus Three mempunyai potensi untuk berkontribusi tidak hanya pada perkembangan di Asia Tenggara, namun juga pada kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik dan dunia yang lebih luas.

“Saya berharap pertemuan hari ini dapat membawa kita selangkah lebih dekat untuk mewujudkan visi tersebut,” tandasnya.

