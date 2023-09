Harga Emas Kembali Turun karena Dolar Menguat

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas memperpanjang penurunannya hingga hari kelima beruntun pada Rabu (6/9/2023) karena imbal hasil (yield) obligasi Pemerintah AS atau Treasury naik, suku bunga the Fed lebih tinggi, serta kekhawatiran pertumbuhan global. Hal ini memicu aliran uang masuk ke dolar, sehingga menekan harga emas.

Harga emas di pasar spot turun 0,48% menjadi US$ 1.916 dan harga emas berjangka AS ditutup anjlok 0,4% pada US$ $ 1.944.20.

Dolar menguat bertahan di dekat level tertinggi 6 bulan, sementara imbal hasil Treasury tenor 10 tahun mendekati level tertinggi 23 Agustus.

BACA JUGA Harga Emas Melemah karena Risiko Pertumbuhan Ekonomi Global

Advertisement

Penguatan nilai tukar dolar membuat emas lebih mahal bagi investor luar AS. Sementara imbal hasil yang lebih tinggi mengurangi daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

"Pergerakan emas hanya wait and see pada apa yang akan dilakukan the Fed dan ekonomi global masuk ke resesi atau tidak,” kata Presiden EverBank World Markets, Chris Gaffney.

Pasar yakin bahwa the Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan 19-20 September.

Ketahanan perekonomian AS, khususnya pasar tenaga kerja, memungkinkan the Fed terus menaikkan suku bunga, terutama setelah OPEC memperpanjang pengurangan produksi.

BACA JUGA Harga Emas Menuju Posisi Tertinggi 1 Bulan di Tengah Spekulasi the Fed

Gubernur Fed Christopher Waller mengatakan bahwa data ekonomi terbaru memberikan ruang bagi bank sentral AS untuk melihat apakah perlu menaikkan suku bunga lagi.

“Dalam beberapa bulan ke depan, banyak hal akan bergantung pada perekonomian Tiongkok," kata Ekonom Capital Economics, Edward Gardner.

Sementara harga perak turun 1,63% menjadi US$ 23,147 per ons dan platinum turun 1,67% menjadi US$ 910,7. Keduanya merosot ke posisi terendah lebih 2 minggu.

Sementara harga paladium turun 0,5% menjadi US$ 1.205, terendah sejak akhir 2018.

Bagikan