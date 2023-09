Jokowi Tekankan Pentingnya Kolaborasi dengan PBB untuk Jaga Perdamaian ASEAN

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi dengan PBB dalam menjaga perdamaian di ASEAN, termasuk isu konflik di Myanmar.

Jokowi mengaku khawatir dengan situasi global saat ini. Untuk itu, Pemerintah Indonesia ingin berperan dalam menciptakan kedamaian di dunia. Kerja sama dengan PBB akan menjadi katalis bagi Indonesia maupun ASEAN dalam menjaga perdamaian di kawasan. "Persatuan antara ASEAN dan PBB dibutuhkan untuk menjaga kedamaian dan menangani isu penting di kawasan, salah satunya isu Myanmar," ungkap Jokowi dalam pembukaan KTT ke-20 ASEAN-India di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Jokowi juga menunjukkan kepada PBB komitmen ASEAN dalam menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, ASEAN mengimplementasikan strategi konkret menciptakan kawasan yang stabil. "Mengenai Indo-Pasifik, sekali lagi ASEAN sedang mengimplementasikan strategi konkret melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," kata Jokowi.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengungkapkan Indonesia adalah salah satu mitra penting bagi PBB dalam beberapa bidang, di antaranya pembangunan berkelanjutan, isu perubahan iklim, dan HAM.

"PBB berkomitmen mengembangkan kerja sama baik dengan Indonesia maupun dengan ASEAN," ungkap Guterres di kesempatan yang sama.

Guterres mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam Presidensi Indonesia di G-20 pada tahun lalu. Guterres menilai skill diplomasi Jokowi unggul dalam bernegosiasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan PBB. "Selamat, bapak Presiden, atas kepemimpinan yang luar biasa dalam keketuaan ASEAN," kata Guterres.

