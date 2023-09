Jokowi: Ekonomi Biru Jadikan ASEAN dan India Pusat Ekonomi Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kerja sama ASEAN dan India melalui ekonomi biru diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi kedua pihak. Dengan mengoptimalkan ekonomi biru, ASEAN dan India menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Adapun potensi kerja sama yang dapat didorong melalui ekonomi biru, yaitu ketahanan pangan, konektivitas maritim, dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan.

"Kita harus mampu menjadikan lautan sebagai sea of corporation bukan sebagai sea of confrontation yang harus terus dijaga stabilitasnya, yang harus terus dijaga kedamaiannya dengan menghormati hukum internasional, mendorong habit of cooperation dan membangun arsitektur kawasan yang inklusif,” ucap Joko Widodo saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 ASEAN-India di Jakarta Convention Center pada Kamis (7/9/2023).



Jokowi mengingatkan, upaya mengoptimalkan potensi ekonomi biru harus dilakukan dengan mengantisipasi kejahatan maritim. Beberapa kejahatan maritim yang harus diantisipasi adalah perompakan, penyelundupan manusia, narkoba, dan illegal unregulated unreported fishing (IUUF).



Hubungan baik antara India dan ASEAN harus dijaga sebab belah pihak sama-sama memiliki jumlah potensi ekonomi dan jumlah penduduk yang besar.

"Kerja sama selama ini memang telah memberi manfaat nyata bagi rakyat, tetapi kolaborasi ini masih perlu terus kita optimalkan, apalagi kita lihat potensi besar Samudera Hindia yang menghubungkan 33 negara dengan 2,9 miliar jiwa dan seperlima growth domestic product atau GDP dunia di 2025,” ucap Jokowi.

Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, ASEAN dan India memiliki hubungan historis dan geografis yang melekat.

ASEAN dan India juga memiliki nilai-nilai bersama yaitu persatuan regional, dan keyakinan bersama akan kemakmuran perdamaian, dan keberagaman dunia.



"India sepenuhnya mendukung sentralitas ASEAN, dan Asia Outlook on the India Pacific juga memiliki peran penting dalam inisiatif Indo-Pasifik India,” pungkas Modi.

