Rekomendasi Saham IHSG Hari Ini 8 September 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi sebesar 0,6% pada level 6,954 dengan volume penjualan yang meningkat pada penutupan Kamis (7/9/2023).

Menurut MNC Sekuritas, koreksi IHSG masih tertahan oleh moving average 20 (MA20). Jika IHSG tidak mampu menembus resisten pada level 7.020, kemungkinan besar IHSG akan mengalami fase koreksi menuju kisaran area 6.737-6.846. Level support IHSG ada di 6.924-6.869 dan resisten di 7.020-7.053

Berikut adalah rekomendasi saham MNC Sekuritas hari ini, Jumat (8/9/2023).

ACES - Buy on weakness

Saham ACES mengalami koreksi sebesar 0,7% ke level Rp 720 dan masih didominasi oleh volume penjualan. Saham ACES masih berpotensi melanjutkan koreksinya. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembelian saat harga lemah

Buy on weakness: Rp 680-Rp 710

Target harga: Rp 775, Rp 825

Stop loss: di bawah Rp 655

ESSA - Buy on weakness

Saham ESSA mengalami koreksi sebesar 3,7% ke level Rp 645 dengan peningkatan volume penjualan. Meskipun demikian, koreksi ESSA masih tertahan oleh cluster Moving Average 20 (MA20) dan Moving Average 60 (MA60). Selama saham ESSA belum berhasil menembus resistansi pada level 680, kemungkinan besar saham ini mengalami koreksi lebih lanjut. Ini juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan pembelian saat harga lemah.

Buy on weakness: Rp 535-Rp 595

Target harga: Rp 690, Rp 745

Stop loss: di bawah Rp 480

INKP - Buy on weakness

Saham INKP mengalami kenaikan sebesar 3,3% ke level Rp 9.475 dengan peningkatan volume pembelian, meskipun penguatan masih tertahan oleh Moving Average 20 (MA20). Analisis menunjukkan bahwa saham INKP kemungkinan berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on weakness: Rp 9.275-Rp 9.400

Target harga: Rp 9.700, Rp 9.875

Stop loss: di bawah Rp 9.000

UNVR - Buy on weakness

Saham UNVR mengalami koreksi sebesar 0,5% ke level Rp 3.630 dengan peningkatan volume penjualan. Diperkirakan posisi UNVR saat ini berada di akhir gelombang (v) dari gelombang [c], sehingga koreksi UNVR kemungkinan akan terbatas. Ini adalah kesempatan untuk melakukan pembelian saat harga lemah (Buy on Weakness).

Buy on weakness: Rp 3.540-Rp 3.600

Target harga: Rp 3.800, Rp 3.950

Stop loss: di bawah Rp 3.500

