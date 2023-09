Pasar Kripto Bergairah, Bitcoin Menguat ke Level US$ 26.000

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto menguat dalam 24 jam terakhir, dengan Bitcoin, Ethereum, dan Binance berada di zona hijau. Bitcoin bahkan berhasil mencapai level US$ 26.000.

Menurut data dari Coinmarketcap pada Jumat pagi (8/9/2023) pukul 06.50 WIB, kapitalisasi pasar kripto global mengalami kenaikan sebesar 0,46% menjadi mencapai US$ 1,04 triliun dalam 24 jam. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC), mengalami kenaikan sebesar 1,6% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di level US$ 26.179,07 per koin atau setara dengan Rp 402,13 juta (dengan kurs Rp 15.361).

Tidak hanya Bitcoin, Ethereum (ETH) juga mengalami kenaikan sebesar 0,74% dalam 24 jam, sehingga saat ini ETH memiliki harga US$ 1.645,26 per koin. Sedangkan Binance (BNB) mengalami kenaikan sebesar 0,66% dalam satu hari terakhir, dengan harga saat ini mencapai US$ 216,59 per koin.

ADVERTISEMENT

Namun, ada beberapa peristiwa terkait dengan industri kripto yang patut diperhatikan. Gelombang panas akibat El Nino menyebabkan penurunan signifikan 9% pada perusahaan penambang Bitcoin, Marathon Digital Holdings.

Selain itu, Arkham Intelligence menemukan alamat dompet kripto yang diduga milik Grayscale Bitcoin Trust. Dompet kripto ini menyimpan aset Bitcoin sebesar US$ 16 miliar. Grayscale sebelumnya enggan mengungkapkan alamat bitcoinnya karena khawatir akan serangan siber. Di sisi lain, investor tidak percaya klaim Grayscale atas jumlah bitcoin yang dimilikinya. Grayscale, entitas Bitcoin terbesar di dunia, saat ini sedang mengajukan izin ke Securities and Exchange Commission (SEC) AS untuk mengubah dana trust menjadi exchange-traded fund (ETF).

Di samping itu, Financial Accounting Standards Board FASB) telah mengeluarkan rekomendasi untuk menilai aset mata uang kripto sebagai upaya untuk memberikan kejelasan dalam pasar keuangan.

Komentator keuangan Peter Schiff telah mengeluarkan peringatan tentang potensi keruntuhan dolar. Dia dengan tegas berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak mampu menjauhkan diri dari Tiongkok dalam situasi ekonomi saat ini. Hal ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar kripto dan investor.

Bagikan