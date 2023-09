Operasi Pasar di Kudus, 3,5 Ton Beras Murah Ludes dalam Sekejap

Kudus, Beritasatu.com - Sebanyak 3,5 ton beras yang dijual murah ludes tak sampai satu jam setelah diserbu mak-mak di Kudus Jawa Tengah, Jumat (8/9/2023). Sejumlah warga pun mengaku kecewa lantaran tak kabagian beras murah usai antre panjang. Tak hanya beras, telur dan minyak goreng murah juga ludes cepat dalam bazar gerakan pangan murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Kudus.

Sari, salah satu warga Kudus, mengaku kecewa atas penyelenggara yang tak mengantisipasi aksi borong beras. Menurutnya, sejumlah warga terlihat membeli beras lebih dari ketentuan 10 kilogram per orang. Kondisi tersebut membuat antrean paling belakang tak kebagian.

Bulog menjual 2,5 ton beras dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) menjual 1 ton. Beras Bulog dijual seharga Rp 10.300 per kilogram. Sementara, harga beras di pasaran tingkat pengecer di Kudus menembus Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilogram.

"Antre beli beras, tidak dapat. Harga beras mahal, tetapi di sini Rp 10.300, makanya antre. Antre setengah jam, dibela-belain waktunya," ucap Sari kepada Beritasatu.com.

ADVERTISEMENT

Beras dari Gapoktan dijual seharga Rp 12.000 per kilogram ludes hanya dalam waktu 20 menit. Selain beras, telur sebanyak 200 kilogram yang disiapkan dengan Rp 25.000 per kilogram juga ludes dengan cepat. Harga telur di pasaran saat ini mencapai Rp 30.000 per kilogram.