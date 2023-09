Targetkan Laba Rp 3,81 Triliun, Pelindo Fokus Benahi Layanan

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menargetkan laba bersih Rp 3,81 triliun dan pendapatan Rp 31,81 triliun pada tahun ini. Perseroan fokus menciptakan dan memenuhi standar pada seluruh layanan yang disediakan.

Direktur Pengelola Pelindo Putut Sri Muljanto menjelaskan, standarisasi pascamerger meliputi sistem, fasilitas, peralatan, hingga sumber daya manusia.

BACA JUGA Gandeng Ombudsman dan TII, Pelindo Ingin Pelabuhan Bebas Korupsi

"Lima tahun ini kami melakukan standardisasi. Harus satu pelayanan. Pelindo dari ujung timur ke ujung barat mesti sama, sehingga customer experience-nya sama dan standarnya terpenuhi,” ujar Putut saat ditemui seusai pembukaan Pelindo Run and Ride di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (9/9/2023).

ADVERTISEMENT

Dia berharap, seluruh layanan Pelindo yang memenuhi standardisasi bisa mendekatkan perusahaan dengan pelanggan, maupun masyarakat secara luas.

Salah satu upaya badan usaha milik negara (BUMN) tersebut, adalah menyelenggarakan Pelindo Run and Ride. Acara yang diselenggarakan untuk kelima kalinya ini, dibuka serentak di empat kota besar Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar yang terpusat di kawasan GBK.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan, peningkatan konektivitas dan standarisasi pelayanan pelabuhan oleh Pelindo bertujuan mendukung penurunan biaya logistik, serta meningkatkan layanan logistik yang terintegrasi. Hal ini dipercaya bisa meningkatkan kontribusi sektoral bagi perekonomian Indonesia.

"Kami berharap, kehadiran Pelindo tidak hanya dirasakan sektor maritim dan logistik, namun juga oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ajang kompetisi berlari dan bersepeda ini, menjadi salah satu upaya kami berpartisipasi membentuk pola hidup sehat dan aktif untuk masyarakat serta menambah kebugaran melalui semangat berolahraga,” papar Arif.

Pelindo Run and Ride dapat diikuti seluruh masyarakat Indonesia, dengan menyelesaikan aktivitas lari sejauh 31 km atau bersepeda sejauh 310 km. Setiap peserta lomba berpeluang menjadi nominator pemenang kompetisi Pelindo Run and Ride dengan total hadiah sekitar Rp 500 juta.

BACA JUGA Entitas Pelindo IPCC Jajaki Kerja Sama dengan Wuling Motors dan Chery

Pemenang kompetisi Pelindo Run and Ride dibagi dalam dua kategori, yaitu best performance dan most kilometer. Best performance mengacu pada siapa yang tercepat dalam menyelesaikan kompetensi sesuai jarak yang ditentukan. Sedangkan most kilometer adalah mereka yang mencatat jarak terjauh hingga akhir periode lomba.

Selain itu, Pelindo juga menyediakan kategori tambahan untuk peserta lomba, yaitu kategori best photo, video menarik, best costume, dan rute paling menarik.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan Pelindo Run and Ride 2023 ini. Kami mengajak seluruh peserta menumbuhkan nilai-nilai sportivitas,” pungkas Arif.