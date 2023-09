Perusahaan Asuransi Diminta Tingkatkan Kesehatan Portofolio

Bali, Beritasatu.com - Industri asuransi Indonesia dinilai masih memiliki pekerjaan rumah untuk tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, penetrasi asuransi dan kondisi ekonomi global masih menjadi tantangan.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khairat mengatakan, inflasi tinggi yang terjadi di mayoritas negara di dunia, mempengaruhi industri asuransi dan reasuransi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Secara umum, inflasi mendorong naiknya biaya klaim yang terjadi di berbagai lini usaha asuransi," kata Delil, Minggu (10/9/2023).

Delil menjelaskan, dalam melihat kondisi pasar reasuransi global maupun domestik yang masih penuh tantangan, Indonesia Re masih tetap melanjutkan kebijakan yang sama dengan tahun lalu, yaitu fokus pada perbaikan struktur treaty, perbaikan pricing dan pengendalian hidden accummulation.

Indonesia Re juga akan menaruh fokus lebih pada beberapa hal seperti review yang lebih dalam mengenai terms and conditions treaty, penggunaan limit of liability, penetapan definisi one risk, dan lain sebagainya.

Langkah dan kebijakan yang nantinya akan diambil oleh Indonesia Re tentu dengan tujuan akhir untuk menyehatkan industri perasuransian nasional, yang pada akhirnya akan menguntungkan para pelaku industri dengan mengutamakan transparansi.

"Maka dari itu, Indonesia Re mengajak cedant, untuk melakukan review portfolionya kembali untuk memastikan kualitas portofolio yang dikelola masing-masing ceding," jelasnya.

Delil menambahkan, setiap kebijakan yang dibuat bertujuan meningkatkan kualitas portofolio yang dikelola oleh Indonesia Re, yang berujung pada performa finansial lebih baik. Sehingga, para cedant (pihak dalam kontrak asuransi yang menyerahkan kewajiban keuangan atas potensi kerugian tertentu kepada perusahaan asuransi) dapat memiliki back up reasuransi dengan kualitas keamanan yang baik dan sehat.

"Selain itu dengan adanya Treaty Forum 2023, ceding (perusahaan asuransi umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada perusahaan reasuransi) dapat mengetahui concerns dan strategic plan Indonesia Re sehingga dapat menyusun sedari awal rancangan dan rencana anggaran tahun 2024 yang diharapkan sejalan dan mendapatkan dukungan reasuradur, sehingga dapat menjadi lebih tepat dalam menetapkan sasaran dan strategi ke depan,” tutup Delil.

Indonesia Re menyelenggarakan Indonesia Re Treaty Forum 2023 bersama dengan AON Reinsurance Solution. Acara ini diselenggarakan di Bali, dan merupakan salah satu wujud komitmen perseroan dalam menjadi center of knowledge di industri perasuransian serta menyediakan platform untuk berbagi informasi dan insight, khususnya di lini asuransi umum.