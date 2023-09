MAKI Ancam Gugat Pemerintah jika Larangan Impor Barang di Bawah US$ 100 Diberlakukan

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menentang dan mengancam rencana pemerintah melarang impor jalur udara terhadap barang dengan harga di bawah US$ 100 atau sekitar Rp 1,5 juta.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai kebijakan tersebut tak akan efektif jika pelarangan hanya diberlakukan untuk jalur udara. Pemerintah seharusnya juga memberlakukan larangan itu untuk jalur laut dan darat.

Aturan ini tertuang dalam Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

ADVERTISEMENT

"Bila hal itu disahkan, MAKI akan menyomasi dan layangkan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA)," kata dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Boyamin menyatakan, pihaknya memahami pelarangan tersebut dibuat dalam rangka melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagaimana rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM.

Secara prinsip, MAKI mendukung perlindungan kepada UMKM sehingga mampu bersaing, termasuk menyerap tenaga kerja lokal. Namun, bila larangan impor hanya diberlakukan melalui jalur udara saja, tidak akan efektif.

"Barang-barang importasi di bawah US$ 100 melalui laut dan darat dalam praktiknya dijual dalam platform marketplace (penjualan online) dalam negeri sehingga harga makin murah. Importasi melalui udara dikarenakan biaya logistik mahal, membuat harga lebih mahal dibandingkan via laut sehingga melarang impor barang via udara tidak akan cukup membantu UMKM," terangnya.