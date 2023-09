Hari Ini Cum Date Dividen Indo Tambangraya, Siap Serok? 

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) bersiap membagikan dividen interim sebesar US$ 199 juta atau senilai Rp 2.660 per lembar saham.



Adapun cum dividen jatuh pada perdagangan hari ini, Senin (11/9/2023). Sedangkan tanggal pembayaran dividen pada 22 September 2023.

Cum date sendiri merupakan periode penjualan saham terakhir bagi investor yang berhak mendapatkan dividen. Hari ini merupakan hari terakhir bagi investor membeli saham ITMG, jika ingin mendapat dividennya.



Manajemen Indo Tambangraya sebelumnya menyebutkan, dividen interim tahun buku 2023 ini setara dengan Rp 2.660 per saham. Pembagian juga telah mendapatkan persetujuan anggota direksi pada 31 Agustus 2023.



Indo Tambangraya membukukan penurunan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari US$ 460,82 juta menjadi US$ 306,94 juta pada semester I 2023.

Penurunan laba bersih tersebut sejalan dengan penurunan pendapatan perseroan dari US$ 1,42 miliar pada semester I 2022 menjadi US$ 1,29 miliar pada semester I 2023. Laba periode berjalan juga turun dari US$ 460,68 juta menjadi US$ 306,70 juta.



Dividen interim tersebut setara dengan 64,92% dari total raihan laba bersih perseroan hingga akhir Juni 2023.