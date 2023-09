Imbal Hasil SUN Pekan Ini Diprediksi Bertambah, Cek Pemicunya

Jakarta, Beritasatu.com - Harga surat utang negara (SUN) dalam jangka pendek diprediksi tertekan dengan imbal hasil (yield) 10 tahun bisa naik ke 6,63% sepanjang pekan ini. Pemicunya, hasil lelang SUN pada Selasa (12/9/2023), neraca perdagangan periode Agustus, hingga inflasi AS.

Data inflasi AS diproyeksi naik dari 3,2% ke 3,6%, sehingga meningkatkan probabilitas kenaikan Fed Fund Rate (FFR) pada September. Kondisi ini mendorong yield obligasi Pemerintah AS atau US Treasury naik. Begitu pula dengan yield SUN. “Mungkin itu akan menjadi tekanan yang cukup besar pada pekan ini,” jelas ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana kepada Investor Daily, Minggu (10/9/2023).

Dia menyebutkan, kenaikan indeks dolar AS juga dapat menekan nilai tukar rupiah, sekaligus menaikkan yield SUN. “Kemungkinan rupiah terdepresiasi, dan yield SUN akan naik,” imbuh Fikri.

Dengan kemungkinan yield US Treasury naik, dia meyakini kepemilikan obligasi jenis ini akan berkurang, dan pelaku pasar berpindah ke dolar. Di sisi lain, kepemilikan SUN oleh investor asing juga diperkirakan berkurang pekan ini.

Hingga 5 September 2023, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat, kepemilikan SUN oleh asing masih sekitar 18,65% atau Rp 832,18 triliun. Sedangkan SUN yang dimiliki pemerintah dan bank sentral negara asing sekitar 5,1% atau Rp 227,65 triliun.

Fikri pun meyakini, kepemilikan SUN di Indonesia masih akan didominasi oleh pemodal domestik.

Sedangkan yield SUN 10 tahun hingga akhir Desember mendatang masih bisa turun sampai 6,0%.

Optimisme tersebut dilatarbelakangi ekspektasi penurunan suku bunga acuan BI atau yang bisa ikut mendorong turunnya yield SUN dan mengerek harga SUN. Apalagi, sambung Fikri, saat ini inflasi Indonesia masih di level 3,2% sehingga dapat menjadi peluang Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga lebih cepat.