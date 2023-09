Pekan Ini Batu Bara Akan Jadi Primadona Ditopang Sentimen India dan Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Harga batu bara pada pekan ini diperkirakan masih akan naik ditopang sentimen berasal dari India dan Tiongkok.

Research and Development ICDX Girta Yoga mengatakan, bullish harga batu bara yang terjadi pekan lalu akan terus bertahan pada pekan ini. Pemicunya adalah negara importir utama Tiongkok saat ini dilanda banjir, sehingga berpotensi menggenjot permintaan dari luar Tiongkok. “Dalam situasi tersebut, Tiongkok harus mengandalkan pasokan batu bara impor,” tambah Yoga dikutip Investor Daily, Senin (11/9/2023).

BACA JUGA Harga Batu Bara Diperkirakan Masih Menguat Sepanjang September

Sementara di India menurut Yoga, saat ini sedang dilanda cuaca kering ekstrem yang menyebabkan penurunan produksi energi air dan angin, sehingga berdampak pada kekurangan pasokan listrik. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik lebih lanjut, India akan mengimpor batu bara. “Pemerintah India juga mengisyaratkan meningkatkan pembelian gas alam sebagai sumber penghasil listrik,” papar Yoga.

ADVERTISEMENT

Yoga menambahkan, sentimen lainnya yang akan menjadi penopang reli harga batu bara adalah kondisi di negara eksportir utama, yakni Australia dan Indonesia serta situasi pasar gas alam.

BACA JUGA Harga Batu Bara Kembali Tertekan karena Sentimen Gas

Harga batu bara pada pekan ini diperkirakan akan bergerak pada resistance di kisaran harga US$ 170-US$ 185 per ton. Apabila mendapat katalis negatif, maka harga berpotensi turun menuju level support di kisaran harga US$ 150-US$ 135 per ton.

Sementara pada pekan lalu, harga batu bara naik sebesar 0,70%. Dilihat secara bulanan, hingga penutupan pekan kedua September, harga batu bara menguat 0,90%. Sedangkan secara year to date (ytd), hingga pekan kedua September, harga batu bara mengalami penurunan sebesar 59,54%.