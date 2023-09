DEN: Kelayakan Ekonomi Sektor Hulu, Midstream, dan Hilir Migas Perlu Dipenuhi

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan kelayakan ekonomi di sektor hulu, midstream, dan hilir minyak dan gas (migas) nasional perlu dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan kebijakan harga gas bumi khususnya non-harga gas bumi tertentu (HGBT) yang sering membutuhkan penyesuaian.

"Penyediaan energi penting untuk dijaga keberlanjutannya mulai dari hulu hingga hilir, sehingga diperlukan pemahaman yang sama, baik oleh konsumen, produsen, maupun perusahaan jasa di bagian midstream,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN, Djoko Siswanto, kepada wartawan Minggu (10/9/2023).

Djoko mengatakan sektor industri hilir perlu didukung sehingga mampu meningkatkan daya saing di kancah global. Selain harga gas yang terjangkau, sejumlah faktor untuk mendorong industri hilir, di antaranya ketersediaan bahan baku yang kompetitif, produktivitas SDM, pemanfaatan teknologi, inovasi, layanan konsumen, hingga efisiensi.

Pada saat yang sama, kata Djoko, keberlangsungan bisnis migas perlu dijaga. Kelayakan ekonomi di sektor hulu, midstream, dan hilir perlu dipenuhi. ”Di sektor hulu, perlu menjaga keberlanjutan suplai gas, jika keekonomian lapangan tidak terpenuhi, investasi di hulu tidak akan berlanjut,” kata dia.

Di midstream, diperlukan jaminan keberlangsungan penyerapan dan serapan gas pada pengguna akhir. ”Biaya penyaluran dan perluasan infrastruktur gas perlu dijaga agar industri midstream dapat ekspansi untuk menjamin investasi,” kata dia.

Pemerintah saat ini telah turut membiayai pembangunan jaringan gas bumi, transmisi, distribusi, dan ke rumah tangga. Apabila jaringan infrastruktur gas semakin luas, akan mendorong serapan gas.

Kemudian harga gas di hilir diformulasikan agar dapat menjaga bisnis industri hilir gas bumi maupun iklim investasi distribusi gas bumi tetap kondusif. "Saat ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah menjaga tata kelola gas bumi ini berjalan dengan fair dan transparan,” Djoko menjelaskan.

Menurut Djoko, posisi harga gas di Indonesia di pengguna akhir baik untuk harga yang ditetapkan melalui kebijakan HGBT dan harga gas yang ditentukan oleh mekanisme business to business (B to B) masih berada pada level kompetitif. Apabila harga gas yang ditentukan secara B to B naik di sektor hulu, maka dapat dibebankan pada konsumen akhir, sehingga tidak mengganggu keekonomian di midstream. "Semakin banyak penyerapan gas, akan semakin baik keekonomian di sektor hulu dan midstream," kata dia.

Sementara bagi industri pengguna gas yang berhak mendapatkan HGBT bisa mengusulkan ke Kementerian Perindustrian untuk diproses. Saat ini harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk tujuh bidang industri maksimal US$ 7 per metrik british termal unit (MMBTU). Ketujuh bidang itu, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.