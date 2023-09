Sumsel Energi Gemilang Borong Penghargaan Top GRC Awards 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) menggapai apresiasi di acara puncak penghargaan Top GRC Awards 2023. Perseroda mendapatkan predikat Top GRC Awards 2023 #4 Stars, dan The Most Committed GRC Leader 2023 untuk Direktur Utama Sumsel Energi Gemilang Wahyu Setiaji.

Wahyu Setiaji mengatakan, apresiasi yang diperoleh Sumsel Energi Gemilang tidak terlepas dari upaya keras jajaran manajemen dalam rangka mensosialisasi dan mengedukasi tentang pemahaman dan arti pentingnya penerapan governance, risk and compliance atau GRC dalam kinerja operasional dan bisnis dengan dilandasi oleh azas kepatuhan terhadap regulasi.

"Pemahaman menjadi penting dan kita mulai mengerti apa itu GRC. Pertama yang harus kita lakukan adalah compliance. Itu adalah nomor satu. Kalau tidak compliance atau tidak regulasi pasti akan menjadi persoalan hukum, seberapa besar apa-pun laba yang dihasilkan. Itu tidak ada artinya kalau tidak compliance,” ungkap Wahyu dalam keterangan resminya, Senin (11/9/2023).

Wahyu menambahkan, seluruh jajaran manajemen Sumsel Energi Gemilang mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya, dan menjadikan penghargaan Top GRC Awards 2023 sebagai pijakan untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik.

Ketua Penyelenggara Top GRC Awards 2023, M Lutfi Handayani, mengatakan, tema yang diangkat untuk tahun ini adalah Building Resilient Future Through ESG (Environment, Social, and Governance) and GRC.

"Melalui kegiatan Top GRC Awards 2023, ada keinginan terus mendorong pengembangan ketahanan bisnis di masa depan, melalui pendekatan ESG dan GRC. Sehingga, kinerja bisnis Sumsel Energi Gemilang dapat terus tumbuh berkelanjutan," kata Lutfi.

Ketua Dewan Juri Top GRC Awards 2023, Antonius Alijoyo, menambahkan, semakin efektifnya implementasi GRC, maka kinerja bisnis perusahaan di Indonesia, tetap aman dan tumbuh dengan baik.

"Sehingga, kepercayaan masyarakat dan investor, baik dari dalam dan luar negeri, akan tetap terjaga dan bahkan makin meningkat," pungkasnya.