Harga Emas Menguat karena Dolar Tertekan Jelang Rilis Inflasi AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik tipis pada Senin (11/9/2023) karena pelemahan dolar jelang pengumuman inflasi Amerika Serikat (AS) dan pengaruhnya pada suku bunga Federal Reserve (the Fed).

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi U$ 1.921,8 per ons, sementara harga emas berjangka AS ditutup menguat 0,1% pada US$ 1.945,40.

Sementara indeks dolar turun 0,5%, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang selain dolar. Namun, kenaikan emas dibatasi imbal hasil obligasi Treasury tenor 10 tahun yang hanya bertambah sedikit.

Para investor bersiap menunggu data harga konsumen (consumer price index/CPI) atau inflasi AS pada Rabu (13/9/2023) yang akan berdampak pada apakah the Fed akan mempertahankan atau menaikkan suku bunga.

“Emas mengawali minggu ini dengan catatan positif karena melemahnya dolar, tetapi harga emas kemungkinan akan menghadapi tekanan dalam waktu dekat karena pasar mengharapkan kenaikan suku bunga lagi tahun ini,” kata analis pasar di OANDA, Edward Moya.

Sementara harga perak melonjak 0,7% menjadi US$ 23,07 per ons. platinum bertambah 0,8% menjadi US$ 899,4 per ons, dan paladium naik 1,3% menjadi US$ 1.213,9.