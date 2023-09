Harga Batu Bara Naik karena Pasokan di Tiongkok dan Permintaan India

Jakarta, Beritasatu.com - Harga batu bara naik pada perdagangan Senin (11/9/2023) ditopang sejumlah sentimen, mulai kurangnya pasokan di Tiongkok akibat banjir, potensi meningkatnya permintaan dari India, hingga kenaikan harga gas di Eropa.

Harga batu bara Newcastle kontrak berjangka September 2023 naik US$ 1,75 menjadi US$ 158 per ton, kontrak berjangka Oktober 2023 menguat US$ 0,50 menjadi US$ 160 per ton, dan kontrak berjangka November 2023 menguat US$ 0,10 menjadi US$ 164 per ton.

Sementara harga batu bara Rotterdam kontrak berjangka September 2023 menguat US$ 0,35 menjadi US$ 117,20, kontrak berjangka Oktober 2023 bertambah US$ 2 menjadi US$ 116,30, dan kontrak berjangka November 2023 terkerek U$S 1,80 menjadi US$ 117,30.

Research and Development ICDX Girta Yoga mengatakan, kenaikan harga batu bara diprediksi terus bertahan pada pekan ini karena situasi di Tiongkok dan India, serta harga gas. Jika mempertimbangkan kondisi Tiongkok yang dilanda banjir, permintaan dari luar Tiongkok akan meningkat. “Dalam situasi tersebut, Tiongkok mengandalkan pasokan batu bara impor,” ungkap Yoga kepada Investor Daily, Selasa (12/9/2023).

Hal ini, lanjut Yoga, diperkuat kondisi India yang saat ini sedang dilanda cuaca kering ekstrem sehingga produksi energi air dan angin turun. Dampak lebih lanjut terjadi kekurangan pasokan listrik di India. Untuk itu, India kemungkinan akan impor batu bara untuk mengantisipasi pemadaman listrik.

“Tidak hanya itu, pemerintah India juga mengisyaratkan meningkatkan pembelian gas alam sebagai sumber penghasil listrik,” papar Yoga.

Yoga menambahkan, sentimen lainnya yang akan menjadi penopang reli harga batu bara adalah pasar gas alam. Harga gas Eropa mendekati level tertinggi baru 37 euro per MWh pada Senin (11/9/2023) di tengah pemadaman listrik di Norwegia dan meningkatnya aksi mogok di fasilitas produksi LNG utama Australia.