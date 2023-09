Harga CPO Jatuh Selama 6 Hari Beruntun

Jakarta, Beritasatu.com– Harga CPO atau minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) kembali jatuh pada perdagangan Senin (11/9/2023), atau enam hari beruntun karena data Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) menyebutkan stok bertambah dan ekspor komoditas tersebut tertekan.

Kontrak berjangka CPO September 2023 turun 102 ringgit Malaysia per ton menjadi 3.628 ringgit Malaysia per ton, kontrak Oktober 2023 terkoreksi 102 ringgit Malaysia menjadi 3.650 ringgit Malaysia per ton.

Sementara itu, kontrak berjangka CPO November 2023 melemah 117 ringgit Malaysia menjadi 3.713 ringgit Malaysia per ton serta kontrak Desember 2023 berkurang 110 ringgit Malaysia menjadi 3.769 ringgit Malaysia per ton. Sedangkan kontrak Januari melemah 95 ringgit Malaysia menjadi 3.823 ringgit Malaysia per ton dan kontrak Februari 2024 terkoreksi 90 ringgit Malaysia menjadi 3.857 ringgit Malaysia per ton.

Dikutip Bernama, Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) melaporkan total stok minyak sawit Malaysia melonjak 22,54% menjadi 2,12 juta ton pada Agustus 2023, dari 1,73 juta ton pada Juli. Stok CPO melonjak 35,45% menjadi 1,2 juta ton pada bulan lalu dari 886.384 ton pada bulan Juli.

Sementara ekspor minyak sawit turun sebesar 9,78%, atau 132.522 ton, menjadi 1,22 juta ton pada bulan Agustus dari sebelumnya 1,35 juta ton.

Trader minyak sawit David Ng mengatakan CPO memperpanjang kerugian minggu lalu karena meningkatnya stok di Malaysia. “Kami menemukan support pada 3.650 ringgit Malaysia per ton dan resistance pada 3.900 ringgit Malaysia,” katanya.