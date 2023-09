Mirae Asset Sekuritas: Inflasi dan El Nino Dorong Kinerja Emiten CPO

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memproyeksikan bahwa emiten sektor minyak kelapa sawit (CPO) akan mengalami peningkatan kinerja keuangan, didukung oleh kenaikan harga minyak kelapa sawit yang disebabkan oleh musim kemarau yang panjang akibat fenomena cuaca kering El Nino.

Analisis riset dari Mirae Asset, Rizkia Darmawan, mengatakan bahwa El Nino kemungkinan akan berdampak negatif pada operasional perkebunan kelapa sawit. Namun, penurunan produksi akan mendorong kenaikan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di pasar global.

“Fenomena El Nino memengaruhi permintaan minyak nabati dunia, termasuk CPO, karena produksinya menurun secara global, yang pada gilirannya dapat mengerek harga komoditas ini di pasar,” ungkap Darmawan dalam acara "Media Day: September 2023," pada Selasa (12/9/2023).

BACA JUGA Bukan Hanya Karena El Nino, Ini Penyebab Harga Beras Tinggi

ADVERTISEMENT

Dalam acara dengan tema "Heatwaves in the Market: High Fed Fund Rate and El Nino Impact to Commodities," ia juga menyatakan bahwa harga CPO telah naik ke kisaran 3.800 ringgit Malaysia per ton sejak Juni hingga beberapa hari terakhir.

Sejak awal tahun, harga CPO berada di kisaran RM 3.900 per ton, tetapi turun sekitar 12%, mencapai RM 3.300 per ton pada bulan Juni, sebelum kembali naik hingga awal bulan ini.