Rekor! Sarwendah Pandu Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live Diikuti 180 Ribu Lebih Orang Secara Bersamaan

Jakarta, Beritasatu.com - Flash Sale Mobil 9RB perdana di live streaming Shopee Live yang dipandu oleh selebritas multitalenta, Sarwendah, melalui toko @Sarwendahofficial pada Sabtu (9/9/2023) lalu pukul 21.30 WIB, berhasil mencetak rekor bombastis.

Live streaming Flash Sale Mobil 9RB Shopee Live bersama Sarwendah, sukses ditonton lebih dari 180 ribu orang secara bersamaan di waktu yang sama dalam momen Flash Sale Mobil Avanza Rp 9 ribu yang ditayangkan pertama kalinya melalui Shopee Live pada puncak 9.9 Super Shopping Day.

Kemeriahan live streaming Flash Sale Shopee Live ini diungkapkan langsung oleh Sarwendah melalui akun Instagram pribadinya @sarwendah29.

“Sayangku~ Sayangku~ terima kasih sebanyak 180 ribu penonton secara bersamaan di waktu yang sama sudah mengikuti momen Flash Sale 9RB Mobil Toyota Avanza yang dipandu oleh aku di Shopee Live!!! Super banget sayang-sayangku~,” tulis Sarwendah dilansir dari akun Instagram pribadinya @sarwendah29.

Instragram Sarwendah

Tepat di tanggal kembar tersebut, istri dari Ruben Onsu itu tampil menemani para penggemarnya untuk berburu Flash Sale Mobil Toyota Avanza dengan harga Rp 9 ribu saja di Shopee Live. Menariknya, Flash sale ini diadakan untuk pertama kalinya di live streaming Shopee Live pada Sabtu (9/9/2023) dalam rangka merayakan promo puncak Shopee 9.9. Wow!

Tentunya, Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live yang dipandu oleh Sarwendah ini langsung diserbu oleh besarnya antusiasme masyarakat. Tercatat bahwa ada lebih dari 180 ribu penonton yang hadir secara bersamaan di waktu yang sama untuk menyaksikan live streaming Flash Sale Shopee Live. Pencapaian jumlah penonton di Flash Sale Mobil 9RB Shopee Live ini paling tinggi dibandingkan platform live streaming lainnya. Para penonton Shopee Live itu saling bersaing untuk bisa memenangkan mobil Toyota Avanza hanya dengan bermodalkan uang Rp 9 ribu saja.

Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live: Toyota Avanza 1.3 E M/T

Di live streaming Shopee Live pada Sabtu (9/9/2023) lalu, tak hanya para pengguna Shopee yang begitu antusias untuk memperebutkan mobil Toyota Avanza dengan harga Rp 9 ribu, Sarwendah juga sangat bersemangat untuk menemukan sosok pemenangnya. Pasalnya, orang yang beruntung bisa membawa pulang mobil Avanza tipe 1.3 E M/T yang memiliki harga Rp 235 juta, hanya dengan uang Rp 9 ribu!

Dalam perburuan itu, seorang pemuda asal Tasikmalaya bernama Endang Nurdin berhasil mendapat rezeki nomplok. Endang sukses membeli mobil Toyota Avanza hanya dengan bermodalkan uang Rp 9 ribu saja di live streaming Flash Sale Shopee Live. Bagaimana tips jitunya?

Ketika ditanya Sarwendah terkait tips menang, Endang Nurdin menyampaikan kuncinya adalah menunggu di halaman live streaming Flash Sale Shopee Live pukul 8 malam, tepat satu setengah jam sebelum Flash Sale Mobil 9RB dimulai pada pukul 21.30 WIB.

“Stay dari jam 8 di Shopee Live,” ujar Endang Nurdin kepada Sarwendah melalui panggilan video ketika live streaming Shopee Live masih berlangsung pada Sabtu (9/9/2023).

Kebahagiaan Endang Nurdin ternyata turut dirasakan istri Ruben Onsu tersebut. Ia langsung mengunggah ucapan selamat atas kemenangan Endang di media sosial pribadinya.

“Ini dia pemenang mobil 9rb pas aku flash sale di Shopee Live kemarin Selamat ya! Semoga hoki-nya nular ke semua orang,” tulis Sarwendah dilansir dari Instagram miliknya @sarwendah29.

Instagram @Sarwendah29

Kehebohan dari Flash Sale Mobil 9RB Shopee Live bersama Sarwendah, yang sukses ditonton lebih dari 180 ribu orang secara bersamaan di waktu yang sama, juga tak lepas dari jejak rekam Sarwendah sebagai top streamer ternama dan artis dengan sejuta talenta.

Tentunya, kemeriahan live streaming Shopee Live pada puncak 9.9 Super Shopping Day lalu, membuktikan bahwa terjadi peningkatan jumlah penonton Shopee Live yang begitu melesat. Shopee Live ditonton lebih dari 7 kali lipat dan jumlah produk terjual mencapai lebih dari 30 kali lipat pada puncak kampanye dibanding hari biasa.

Selain itu, respon luar biasa dari masyarakat yang menyaksikan live streaming Shopee Live pada puncak Shopee 9.9, juga sukses meningkatkan jumlah penjualan harian para seller di Shopee Live. Salah satunya adalah brand kecantikan BHUMI yang berhasil meningkatkan transaksi penjualan di sepanjang kampanye 9.9 mencapai 27 kali lipat berkat fitur interaktif serta promo eksklusif yang tersedia di Shopee Live. Ada juga brand fashion pria Geoff Max yang menjadikan Shopee Live sebagai salah satu strategi bisnisnya di tahun ini. Sepanjang kampanye 9.9, Geoff Max berhasil mencatat peningkatan transaksi di Shopee Live hingga 130 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa.

Di samping itu, kesuksesan live streaming Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live juga didukung oleh fitur unggul dan canggih yang dimiliki Shopee Live. Shopee Live terbukti sebagai live streaming yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Dilansir dari riset Populix berjudul “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia”, tercatat ada 69% responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan atau Brand Used Most Often (BUMO), yang sangat jauh mengalahkan rivalnya yakni TikTok Live di angka 25%.

Berdasarkan riset tersebut, terungkap juga bahwa Shopee menduduki porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Pada indikator pangsa pasar jumlah transaksi (Share of Order), Shopee sukses mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi (56%), jauh berada di atas pesaingnya TikTok Live dengan persentase 30%. Selanjutnya, pada pangsa pasar nilai transaksi (Share of Revenue), Shopee menduduki peringkat pertama dalam mencatatkan pasar nilai transaksi terbesar, yaitu 54% berada di peringkat atas melampaui pesaingnya, TikTok Live (31%).

Masih mengutip dari hasil riset tersebut, tercatat 60 persen responden menyebut Shopee Live adalah merek Top of Mind (TOM) alias merek yang pertama kali muncul di benak mereka ketika berbicara terkait live shopping di Indonesia sangat jauh mengalahkan pesaingnya, yakni TikTok Live (30%).

Flash Sale Mobil 9RB Shopee Live bersama Sarwendah sukses mencatatkan rekor baru yang luar biasa fantastis. Selanjutnya, ada rekor bombastis lain apa lagi ya yang akan dipecahkan melalui live streaming Shopee Live?