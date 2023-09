Nasdaq Melemah 1%, Saham Apple Merosot dan Oracle Turun 13%

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Nasdaq turun pada Selasa (12/9/2023) setelah saham Oracle anjlok karena kinerja perusahaan mengecewakan. Pelemahan juga terjadi pada Apple setelah merilis iPhone 15.

Nasdaq turun 1,04% menjadi 13,773.61 atau pelemahan pertama dalam 3 hari, S&P 500 ambles 0,57% menjadi 4.461,, Dow Jones Industrial Average turun 17,73 poin atau 0,05% menjadi 34.645.

Saham Oracle mencatat hari terburuknya sejak tahun 2002. Saham perangkat lunak ini menjadi yang berkinerja terburuk di S&P 500, merosot 13,5% setelah penjualan kuartal I 2023 di bawah perkiraan. Pesaing cloud lainnya, seperti Amazon, Alfabet induk usaha Google, dan Microsoft juga tertekan.

“Oracle yang bukan saham super besar mengecewakan hari ini karena kinerja bisnisnya, itu salah satu faktor yang menekan Nasdaq dan S&P,” kata pendiri Bokeh Capital Partners, Kim Forrest.

Sementara saham Apple turun 1,7% setelah peluncuran model terbaru iPhone 15. Sementara itu, saham Adobe juga ambles sekitar 4% menjelang rilis pendapatan perusahaan minggu ini.

Di tempat lain, harga minyak mentah AS menyentuh level tertinggi sejak November 2022 karena OPEC pada Selasa mempertahankan pertumbuhan permintaan yang diproyeksi masih kuat pada tahun 2023 dan 2024.

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) ditutup pada US$ 88,84 per barel, naik dari US$ 66 per barel di bulan Maret. Hal ini mendoring sejumlah saham energi, seperti Chevron dan Exxon Mobil yang masing-masing menguat sekitar 1,9% dan 2,9%.

Fokus investor tertuju pada data inflasi AS yang akan dirilis minggu ini, dengan indeks harga konsumen akan diumumkan Rabu (13/9/2023) dan indeks harga produsen pada Kamis (14/9/2023). Bank Sentral Eropa (Eurepean Centrak Bank/ECB) juga akan mengumumkan keputusan suku bunga pada Kamis.