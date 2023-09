Harga Minyak Dekati Level Tertinggi 10 Bulan karena Pasokan Akan Terbatas

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak sekitar 2% mendekati level tertinggi 10 bulan pada perdagangan Selasa (12/9/2023) karena OPEC memproyeksi pasokan ke depan akan lebih ketat. Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga optimistis permintaan energi di negara-negara besar masih banyak.

Harga minyak brent berjangka naik US$ 1,42 atau 1,6% menjadi US$ 92,06 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS naik US$ 1,55 atau 1,8% menjadi US$ 88,84.

Kedua acuan tersebut secara teknis masih berada dalam kondisi overbought (jenuh beli) selama 8 hari berturut-turut, dan ditutup pada level tertinggi sejak November 2022.

OPEC tetap berpegang pada perkiraan mengenai pertumbuhan permintaan minyak global yang kuat pada 2023 dan 2024. Alasannya, permintaan negara-negara besar lebih kuat dari perkiraan. Laporan bulanan OPEC memperkirakan permintaan minyak dunia akan meningkat sebesar 2,25 juta barel per hari (bph) pada 2024.

“Harga minyak mentah menguat setelah laporan bulanan OPEC menunjukkan pasar minyak akan menjadi jauh lebih ketat dari perkiraan awal,” kata analis OANDA, Edward Moya, dalam sebuah catatan dikutip CNBC International.

Untuk menjaga pasokan tetap terbatas, Arab Saudi dan Rusia pekan lalu memperpanjang pengurangan pasokan sebesar 1,3 juta barel per hari hingga akhir tahun.

Sementara anggota OPEC Libia menutup empat terminal ekspor minyak di wilayah timur karena badai. Sementara Kazakhstan mengurangi produksi minyak harian untuk pemeliharaan.

Badan Informasi Energi AS (EIA) memproyeksikan produksi minyak global akan meningkat dari 99,9 juta barel per hari pada 2022 menjadi 101,2 juta barel per hari pada 2023 dan 102,9 juta barel per hari pada 2024. Sementara permintaan minyak dunia akan meningkat dari 99,2 juta barel per hari pada 2022 menjadi 101,0 juta barel per hari pada 2023, dan 102,3 juta barel per hari pada 2024.