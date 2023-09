Harga Emas Tergelincir karena Penguatan Dolar Jelang Rilis Inflasi AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas tergelincir ke level terendah dalam 2 minggu pada Selasa (12/9/2023) karena penguatan dolar menjelang laporan inflasi Amerika Serikat (AS) pada Rabu (13/9/2023).

Harga emas di pasar spot turun 0,6% menjadi US$ 1.909,5 per ons, terendah sejak 25 Agustus, sedangkan emas berjangka AS merosot 0,8% menjadi US$ 1,932,60.

“Investor keluar dari pasar dan menunggu data ekonomi,” kata analis pasar RJO Futures, Bob Haberkorn dikutip CNBC International.

Faktor lain yang membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang selain dolar, yakni indeks dolar menguat 0,3% menjelang pengumuman indeks harga konsumen AS Rabu. Data ini akan mempengaruhi keputusan suku bunga Federal Reserve (the Fed).

Inflasi inti AS naik 0,6% pada Agustus, menurut jajak pendapat Reuters, dibandingkan kenaikan 0,2% pada Juli. Namun, pandangan masyarakat AS secara keseluruhan inflasi Agustus sedikit berubah, menurut laporan The Fed di New York pada Senin (11/9/2023).

Suku bunga tinggi mengurangi kilau emas yang tidak memberikan imbal hasil.

“Jika angka inflasi berada di atas perkiraan pasar, harga emas kemungkinan akan terdepresiasi karena the Fed memiliki ruang menaikkan suku bunga satu kali pada tahun ini,” Kata analis riset FXTM, Lukman Otunuga.

Trader juga menunggu keputusan suku bunga Bank sentral Eropa (European Central Bank/ECB) pada Kamis (14/9/2023). “Perekonomian Eropa menghadapi banyak tantangan sehingga permintaan safe-haven akan tinggi jika mata uang euro di bawah tekanan,” kata konsultan di Metals Focus, Harshal Barot.