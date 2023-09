Harga CPO Ambles 7 Hari Beruntun karena Berlimpahnya Pasokan

Jakarta, Beritasatu.com– Harga CPO atau minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) kembali terkoreksi pada perdagangan Selasa (12/9/2023), atau 7 hari beruntun karena meningkatnya pasokan.

BACA JUGA Harga CPO Jatuh Selama 6 Hari Beruntun

Berdasarkan data BMD, kontrak berjangka CPO untuk September 2023 turun 30 ringgit Malaysia per ton menjadi 3.598 ringgit Malaysia per ton, kontrak Oktober 2023 terkoreksi 30 ringgit Malaysia menjadi 3.620 ringgit Malaysia per ton, kontrak November 2023 melemah 30 ringgit Malaysia menjadi 3.683 ringgit Malaysia per ton, dan kontrak Desember 2023 berkurang 37 ringgit Malaysia menjadi 3.732 ringgit Malaysia per ton.

Sedangkan kontrak berjangka CPO Januari 2024 melemah 43 ringgit Malaysia menjadi 3.780 ringgit Malaysia per ton dan kontrak CPO Februari 2024 ambles 38 ringgit Malaysia menjadi 3.819 ringgit Malaysia per ton.

ADVERTISEMENT

Trader minyak sawit David Ng mengatakan CPO cenderung melemah karena kekhawatiran meningkatnya stok di Malaysia. Pasokan CPO terus menekan sentimen pasar. “Kami percaya support pada 3.600 ringgit Malaysia per ton dan resistance pada 3.850 ringgit Malaysia,” katanya dikutip dari Bernama.

BACA JUGA Harga CPO Pekan Ini Akan Bearish, Waspadai Sentimennya

Kepala riset komoditas Sunvin Group yang berbasis di Mumbai Anilkumar Bagani mengatakan, CPO tidak mampu mempertahankan kenaikan sebelumnya, akibat aksi jual di Dalian Commodity Exchange pada jam perdagangan Asia. "Ditambah lagi dengan pelemahan minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CBoT)," kata dia.